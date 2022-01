Mistrz UFC w kategorii półśredniej Kamaru Usman (20-1, 9 KO, 1 SUB) brał pod uwagę możliwość stoczenia pojedynku o tytuł w wadze półciężkiej z Janem Błachowiczem (28-9, 8 KO, 9 SUB). Pomysł upadł, gdy Polak stracił mistrzowski pas w starciu z Gloverem Teixeirą.

W rozmowie z portalem "GQ.com" Nigeryjczyk zdradził, że chciał stoczyć walkę o pas wagi półciężkiej. Mistrz kategorii półśredniej planował "przeskoczyć" dywizję średnią, której czempionem jest jego rodak Israel Adesanya. W ten sposób miało dojść do starcia Usmana z Błachowiczem. Ostatecznie "Cieszyński Książę" zmierzył się z Gloverem Teixeirą. Polak przegrał przez poddanie w drugiej rundzie i stracił mistrzowski pas.

- Chciałem ominąć Israela i walczyć z Janem o pas w kategorii półciężkiej. Jestem najlepszym zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe i chcę to udowodnić. Niezależnie od tego, w jakiej wadze walczę. Myślę, że to byłoby bardzo dobre zestawienie. Pokonałbym go. - powiedział "Nigerian Nightmare".

Usman ma na swoim koncie pięć udanych obron tytułu mistrzowskiego w wadze półśredniej. W ostatniej walce Nigeryjczyk pokonał na pełnym dystansie Colby'ego Covingtona. Na razie nie zanosi się, aby 34-latek zdecydował się na zmianę kategorii wagowej. Jego kolejnym przeciwnikiem najprawdopodobniej będzie Leon Edwards. Dla Usmana będzie to szósta obrona tytułu, który dzierży od 2019 roku.

W zeszłym roku reprezentant Nigerii awansował na pierwsze miejsce w rankingu UFC bez podziału na kategorie wagowe. W tej klasyfikacji wyprzedza Alexandra Volkanovskiego, Israela Adesanyę i Francisa Ngannou.

Z kolei Błachowicz ma już zaplanowaną walkę z Aleksandarem Rakiciem na UFC w Columbus. Gala odbędzie się 26 marca, a pojedynek z udziałem Polaka będzie jej main eventem.

mtu, Polsat Sport