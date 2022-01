Do Śląska Wrocław dołączył Daniel Leo Gretarsson. Jest to pierwszy w historii Islandczyk, który będzie reprezentował zielono-biało-czerwone barwy wrocławskiej ekipy. Jest również reprezentantem swojego kraju. Były zawodnik angielskiej Championship podpisał dwuipółletni kontrakt.

Getarsson to 26-letni środkowy obrońca, który do niedawna bronił barw drugoligowego Blackpool FC. Islandczyk jest wychowankiem UMF Grindavik. W 2015 roku, w wieku dziewiętnastu lat, trafił do duńskiego Aalesunds FK.

Po sto siedemnastu rozegranych spotkaniach w lidze i blisko dziewięciu tysiącach minut spędzonych na duńskich boiskach nadszedł czas na nowe wyzwanie. Pięć lat po dołączeniu do "Tangotroyene", w październiku 2020 roku, przeszedł do angielskiej League One.

W koszulce Blackpool wystąpił w dwunastu meczach ubiegłego sezonu na trzecim poziomie rozgrywkowym Anglii. Gretarsson dołożył swoją cegiełkę do awansu drużyny szczebel wyżej - czyli do Championship.

Po awansie stracił swoją pozycję w zespole. Lepsza liga równa się lepsi rywale. Wydaje się, że to okazało się problemem dla zawodnika. Klub postanowił się więc go pozbyć, a sam zawodnik miał dość bycia pomijanym przez trenera Neila Critchleya.

W tym sezonie obrońca wybiegł na ligowe boiska jedynie trzykrotnie. Łącznie meldując się na nich sto sześćdziesiąt trzy minuty. Od momentu przejścia do Anglii w barwach "Mandarynek" rozegrał dziewiętnaście spotkań, w których zanotował asystę.

🆕 Daniel Gretarsson nowym zawodnikiem WKS-u! ✅



Reprezentant Islandii przeniósł się do Śląska na zasadzie transferu gotówkowego z angielskiego Blackpool FC i podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2025 roku ✍

Witamy we Wrocławiu, Daniel! 👋



Witamy we Wrocławiu, Daniel! 👋 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 27, 2022

26-latek ma za sobą gry w młodzieżowych reprezentacjach Islandii, obecnie ma na swoim koncie pięć oficjalnych meczów w seniorskiej kadrze. Cztery z nich rozgrywał w decydujących meczach o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Podczas nich przebywał na placu gry dwieście pięćdziesiąt sześć minut.

- Chcę grać i wygrywać mecze. Mam nadzieję, że z moją pomocą Śląsk będzie w stanie osiągać dobre wyniki, a ja zdołam się tu zadomowić i spędzić wiele udanych sezonów w tym klubie - oznajmił w swojej pierwszej wypowiedzi po podpisaniu kontraktu Daniel Leo Gretarsson.

Jest to drugi w zimowym oknie transferowym pozyskany przez Śląsk zawodnik. Pierwszym był sprowadzony z Herthy Berlin Dennis Jastrzembski. - To piłkarz o idealnym profilu dla nas. Szukaliśmy zawodnika mobilnego, grającego odważnie do przodu, ale nie zapominającego przede wszystkim o swoich obowiązkach defensywnych. Daniel pokazywał w meczach reprezentacji Islandii i angielskiej Championship, że lubi twardą grę, dysponuje dobrą szybkością i nie boi się pojedynków. Nie był to łatwy transfer do przeprowadzenia, ale cieszę się, że Daniel do nas trafił, bo na pewno wzmocni rywalizację w linii obrony - powiedział dyrektor sportowy klubu Dariusz Sztylka.

Umowa między zawodnikiem a Śląskiem Wrocław ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.

MS, Polsat Sport