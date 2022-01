Kovacik zastąpił Roberta Witkę, z którym umowa została rozwiązana za porozumieniem stron po 11 porażkach z rzędu. Szkoleniowiec ten miał poprowadzić gliwicką ekipę do play off.

W czwartkowym wyjazdowym meczu z Legią Warszawa śląską drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Witki Stanisław Mazanek. Słowak pojawi się na treningu GTK w sobotę.

Zobacz także: Igor Milicić: Nie zamknęliśmy drzwi bardziej doświadczonym zawodnikom

W klubie zimą doszło też do poważnych zmian w składzie. Gliwiczanie pod koniec grudnia pozyskali rzucającego obrońcę Jonathana Williamsa oraz środkowych Kristijana Krajinę i Damonte Dodda, który – tak jak Williams – grał już w klubie z Górnego Śląska. Rozwiązano z kolei za porozumieniem stron umowy ze skrzydłowym Matthew Williamsem, rzucającym obrońcą Keyshawnem Woodsem i środkowym reprezentacji Szwecji Adamem Ramstedtem.

Kovacik w przeszłości pięć razy zdobył mistrzostwo Słowacji i czwarte miejsce w Eurolidze z koszykarkami Good Angels Koszyce. W Polsce pracował z zawodniczkami CCC Polkowice, doprowadzając ten zespół dwukrotnie do mistrzostwa kraju. Od sierpnia 2019 roku jest selekcjonerem żeńskiej kadry Polski, będzie teraz łączył tę posadę z prowadzeniem GTK.

- Myślę, że każdy trener chce pracować w męskiej lidze. Ja przymierzałem się do tego przez dwa ostatnie lata, więc uważam, że jestem już gotowy. Śledzę polską ligę na bieżąco, a GTK uważam za ciekawy i rozwojowy projekt. Skoro pojawiła się możliwość pracy z tym zespołem nie miałem wątpliwości, że chcę podjąć to wyzwanie – wyjaśnił Słowak, cytowany w klubowych mediach.

Pierwszy trening z gliwiczanami poprowadzi w sobotę. Do niezwykle istotnego meczu z HydroTruckiem Radom mamy niewiele czasu, więc od razu musimy się mocno zabrać do pracy. Mam swoje przemyślenia, wiem jak chcę żeby ten zespół grał. Mamy sporo rzeczy do poprawienia w defensywie” – ocenił.

GTK w tym sezonie wygrał na razie trzy z 18 meczów. To już piąta zmiana trenera w tym sezonie EBL. Wcześniej Arkadiusz Miłoszewski objął Kinga Szczecin w miejsce Rolandasa Jarutisa, Andrej Urlep w Śląsku Wrocław zamienił Petara Mijovica, Tane Spasev zastąpił Davida Dedka w roli szkoleniowca klubu Polski Cukier Pszczółka Start Lublin, a Mihailo Uvalin został zatrudniony w HydroTrucku Radom zamiast Marka Popiołka.