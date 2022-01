Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej nałożyła na ŁKS karę w wysokości 20 tys. zł oraz zakazu dokonywania transferów do końca bieżącego sezonu. To efekt kłopotów finansowych klubu z Łodzi oraz zaległości w wypłatach dla piłkarzy.

Decyzję podjęto podczas czwartkowego posiedzenia Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.

Jak poinformował pierwszoligowiec, na ŁKS Łódź nałożono środek kontroli w postaci m.in. kary finansowej w wysokości 20 tys. zł oraz zakazu transferów do końca bieżącego sezonu. Oznacza to, że klub z Łodzi nie może przeprowadzać transferów definitywnych i czasowych płatnych, w tym z opcją wykupu zawodnika do końca sezonu 2021/2022. Zastosowano też ograniczenia wynagrodzenia nowozatrudnionych zawodników. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara jest efektem kłopotów finansowych ŁKS i zaległościach w wynagrodzeniach dla piłkarzy. Wyszły one na jaw w trakcie rundy jesiennej bieżącego sezonu. Z tego powodu łódzki klub opuścił Mikkel Rygaard. Kontrakt Duńczyka został rozwiązany w listopadzie z winy klubu.

- Podjęte przez klub działania, o których poinformujemy w najbliższych dniach, pozwoliły uregulować zobowiązania, ale jak czytamy w uzasadnieniu decyzji – rzeczone zobowiązania zostały spłacone po dacie 30 listopada 2021 roku, w którym zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, co za tym idzie klub w takim przypadku podlegał sankcjom określonym w Podręczniku Licencyjnym – wyjaśnił klub w opublikowanym komunikacie.

Dodano, że liczono się z ewentualnością podjęcia przez Komisję podobnej decyzji i "co za tym idzie, opracowując wdrażany plan naprawczy uwzględniliśmy również wspomnianą karę finansową".

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, tym bardziej że w jej wyniku ucierpiał wizerunek klubu, lecz pragniemy zapewnić wszystkich sympatyków Łódzkiego Klubu Sportowego, że wspomniane kary, podobnie jak powody ich nałożenia, są i w tym przypadku skutkiem nie nowych, a podjętych w przeszłości decyzji. Zadaniem rzeczonego planu naprawczego będzie skorygowanie dotychczasowych metod działania i zrealizowanie celów, które pomogą uzyskać środki zabezpieczające klub przed podobnymi sytuacjami w przyszłości – podkreślono.

Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej po czwartkowym posiedzeniu. https://t.co/x7CYGGZPVc — Łódzki Klub Sportowy (@LKS_Lodz) January 27, 2022

Wcześniej FIFA nałożyła na ŁKS zakaz rejestracji nowych piłkarzy ze względu na zaległości finansowe wobec byłych zawodników Serba Dragoljuba Srnicia i Hiszpana Carlosa Morosa Gracii.

W przerwie zimowej nikt nie opuścił łódzkiej drużyny, która w piątek rozpocznie zgrupowanie w Side w Turcji.

ŁKS po pierwszej części rozgrywek na zapleczu ekstraklasy zajmuje w tabeli 9. miejsce.

MS, PAP