Niespodziewany zwrot akcji w sprawie Andrija Szewczenki. Wiele wskazuje na to, że Ukrainiec nie obejmie piłkarskiej reprezentacji Polski. Wszystko przez jego wciąż obowiązujący kontrakt z Genoą.

Taką informację przekazał ukraiński dziennikarz Igor Cyganik. "Andrij Szewczenko nie poprowadzi reprezentacji Polski! Jego umowa z Genoą nie została rozwiązana. Teraz Polacy będą szukali trenera wśród rodaków" - napisał.

Przypomnijmy, że zdobywca Złotej Piłki w 2004 roku wyrósł w ostatnich dniach na głównego kandydata do przejęcia schedy po Paulo Sousie. PZPN był skłonny zapłacić byłemu wybitnemu napastnikowi dużo większe wynagrodzenie niż w przypadku poprzednika. Wszystko jednak wskazuje na to, że pomysł upadnie, gdyż Szewczenko wciąż jest związany umową z włoskim klubem.

To oznacza, że najprawdopodobniej nowym trenerem Biało-Czerwonych zostanie Polak. Być może Cezary Kulesza wróci do pomysłu powrotu do kadry Adama Nawałki. W ścisłym gronie kandydatów wymieniany jest również Jan Urban.

Prezes PZPN ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera 31 stycznia.

mtu, Polsat Sport