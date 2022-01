"Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza przedstawicieli mediów na prezentację nowego selekcjonera reprezentacji Polski, która odbędzie się w poniedziałek, 31 stycznia o godzinie 13:30 na PGE Narodowym" - napisano na portalu "Łączy nas piłka".

Nowy selekcjoner zastąpi Portugalczyka Paulo Sousę, który rozwiązał kontrakt z PZPN pod koniec grudnia. Wszystko znaki wskazują, że będzie to Adam Nawałka, o czym poinformował w piątek "Przegląd Sportowy".

"Do dopracowania zostały tylko szczegóły umowy i właściwie już nic nie powinno przeszkodzić w ostatecznym porozumieniu. Kontrakt ma obowiązywać do końca tego roku, pensja 200 tysięcy złotych brutto plus bonus za awans do finałów mistrzostw świata" - można przeczytać na stronie internetowej "PS".

W marcu Biało-Czerwoni walczyć będą w barażach o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze.

MC, Polsat Sport, PAP