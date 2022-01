Młodzi Polacy ruszają na podbój Europy. Najpierw sprawdzian z Norwegami

Za nieco ponad tydzień piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 rozegra towarzyskie mecze z Norwegią. To ostatni etap przygotowań do startu w eliminacjach mistrzostw Europy Elite Round. Trener Dariusz Gęsior właściwie ma już gotową kadrę na majowe wyzwanie.

W drugiej rundzie eliminacji Euro Polacy zmierzą się z Włochami, Ukrainą oraz Kosowem. Mecze odbędą się w marcu, pierwsze wyzwanie to wyjazd na Półwysep Apeniński. Przypomnijmy, że to już druga runda kwalifikacji. W pierwszej biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Macedonią Północną, wygrali z Andorą 1:0 i podzielili się punkami z Irlandią (2:2). W kolejnej fazie 32 drużyny podzielono na osiem grup. Do turnieju finałowego awansują zwycięzcy oraz siedem zespołów z drugich miejsc (nie liczą się punkty zdobyte z ostatnią drużyną w grupie). Izrael ma już zapewniony udział w turnieju jako gospodarz.

Jesienią Polacy rozegrali też kilka innych spotkań. Były to starcia w Turnieju o Puchar Syrenki – z Mołdawią (6:0), Holandią (2:2, w karnych 5:6) i Portugalią (2:1). W listopadzie zespół trenera Dariusz Gęsiora wyjechał do Hiszpanii, gdzie rozegrał towarzyskie mecze z Meksykiem (3:4), Czechami (3:0) i Norwegią (2:0). Wracając także do feralnego meczu selekcyjnego z Niemcami (1:10), który rozegrany został w nietypowej formule 120 minut, podopieczni Dariusza Gęsiora mają w ostatnim okresie bilans 5-3-2 (gole 22-19).

Co najważniejsze jednak, niemal gotowa jest już kadra na eliminacje Elite Round. Grupa zostanie ostatecznie sprawdzona zbliżającymi się dwoma starciami z Norwegią (7 i 10 lutego), choć pierwotnie wyjazd do Hiszpanii, gdzie odbędą się te mecze, miał być turniejem z udziałem Anglii i Szwecji. Ostatecznie przepisy sanitarne zdecydowały o tym, że obie te reprezentacje nie dotrą na południe Europy.

- Powołaliśmy 22 ludzi, a więc dwóch więcej niż może wystąpić w eliminacjach – mówi trener Gęsior. – Celem jest nie tylko przeprowadzenie gier kontrolnych, ale również scementowanie zespołu. Na pierwszym wyjeździe do Włoch nie będzie takiej okazji. Gramy w centrum tego kraju, sporo zajmie nam podróż, nie będzie wtedy czasu na przygotowania.

Powołania w znaczącej części nie są zaskakujące. Są to głównie zawodnicy, którzy rozegrali w kadrze Gęsiora najwięcej minut, m.in. Bartosz Tomaszewski i Mikołaj Tudruj z Lecha Poznań, Miłosz Kurzydłowski z Lechii Gdańsk, Jakub Staniszewski z Arki Gdynia czy Oliwier Sławiński i Kacper Masiak z Zagłębia Lubin. Zaskoczeniem może być jednak nieobecność bramkarza Marcela Mendesa-Dudzińskiego z Benfiki Lizbona, a wcześniej Pogoni Szczecin. Rozegrał on dotąd sześć na dziesięć spotkań, zaliczając 494 minuty. – Zdecydowałem, że nr 1 będzie Antoni Mikułko – ucina selekcjoner. Bramkarz Lechii Gdańsk rozegrał dotąd w kadrze 120 minut w dwóch spotkaniach. Jego zmiennikiem ma być Jakub Murawski z Legii, który na poziomie U17 ma tylko jeden mecz.

Z innych decyzji personalnych, które warte są większej uwagi, to powołanie Adama Chojeckiego z Mazura Karczew, o którego zabiegają największe polskie kluby. Pomocnik zaliczył już debiut w kadrze, ale wiele wskazuje na to, że teraz zadomowi się w niej na dobre. Reprezentacja gra w ustawieniu z dwoma zawodnikami na pozycji nr 6, więc na cykl eliminacyjny potrzeba takich nawet czterech. Debiutantami w kadrze U17 na to zgrupowanie są występujący na co dzień w Sheffield United Levis Pitan, którego trenerzy widzieli dotąd na wideo i po raz pierwszy zobaczą go w akcji. Szansę otrzyma także Dawid Tkacz z Górnika Łęczna, który był już kiedyś na zgrupowaniu, ale doznał kontuzji pleców.

Grupa, która wyjedzie do Hiszpanii na mecze z Norwegią, może ostatecznie się zmienić. A to dlatego, że np. Włosi nie chcą puścić na zgrupowanie Tomasio Guercio, który na co dzień gra w Interze Mediolan. Polski sztab przypuszcza, że może to być już element gry w rywalizacji o awans na Euro. – Są rezerwowi, gotowi do przyjazdu, poradzimy sobie i w takiej sytuacji – zapewnia selekcjoner.

Skład kadry U17 na mecze z Norwegią: Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Dawid Drachal (Escola Varsovia), Patryk Rychlik (FASE Szczecin), Dawid Tkacz (Górnik Łęczna), Tomasio Guercio (Inter), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Miłosz Kurzydłowski i Antoni Mikułko (Lechia Gdańsk), Bartosz Tomaszewski, Mikołaj Tudruj, Dawid Zięba (wszyscy Lech Poznań), Maciej Bochniak, Jakub Jędrasik, Jakub Murawski (wszyscy Legia Warszawa), Marcel Kalemba (FSV Mainz), Adam Chojecki (Mazur Karczew), Kacper Śmiglewski (Polonia Warszawa), Levis Pitan (Sheffield United), Kacper Przybyłko (Wisła Kraków), Kacper Masiak, Oliwier Sławiński, Kacper Terlecki (wszyscy Zagłębie Lubin).

Przemysław Iwańczyk, Polsat Sport