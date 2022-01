Pekin 2022: Amerykański elektryk zadba, aby na IO był dobry lód

To jego druga olimpiada w tej roli, bo pracował także przy produkcji lodu w Pjongczangu w 2018 r. By polecieć do Chin musiał wziąć urlop w swojej pracy, bo na co dzień pracuje jako elektryk na Florydzie.

Ragan jest jednym z 61 zagranicznych ekspertów zatrudnionych "na zapleczu" igrzysk w Pekinie.

W trakcie gry Amerykanin bacznie przygląda się temu, co dzieje się na lodowisku, ale nie interesuje go walka o krążek, starcia zawodniczek i zawodników, parady bramkarskie. Śledzi uważnie zupełnie inne zjawiska.

„Patrzę, jak łyżwy tną lód, ile powstaje śniegu. W trakcie gry mierzę temperaturę lodu” – powiedział Amerykanin, dodając, że różne minerały zawarte w wodzie wpływają w znaczący sposób na własności fizyczne lodu.

Dla łyżwiarzy figurowych potrzebny jest stosunkowo miękki lód amortyzujący upadki, dla panczenistów twardszy, zaś dla hokeistów znacznie grubszy i twardszy - zdradził Ragan.

Tworzenie lodu w Wukesong Arena zajęło kierowanej przez niego i Dona Moffata ekipie nieco ponad tydzień. Proces wymagał jak zwykle cierpliwości, bo im cieńsze poszczególne warstwy, tym lód twardszy i bardziej trwały.

„Najpierw był centymetrowy lód, pomalowaliśmy go na biało i nałożyliśmy kolejne warstwy, po czym dodano wszystkie oznaczenia linii hokejowych. Następnie dodaliśmy lodu i na wysokości około 1,75 cm wymalowaliśmy loga. Potem pozostało zbudowanie warstwy lodu grubości 4 cm. Specjalnie na igrzyska linie i loga zostały umieszczone nieco wyżej niż zazwyczaj, by wyglądały naprawdę dobrze w telewizji” - opisał pracę Ragan.

Przygotowywał się do igrzysk starannie przez kilka tygodni, a w październiku był razem z Moffatem na rekonesansie obiektów w Pekinie. Najtrudniejsze w opracowaniu strategii przygotowania lodu były niepełne informacje o liczbie kibiców (dziś wiadomo, że ich nie będzie), bo liczba osób w hali wpływa na wilgotność powietrza, a to z kolei na parametry lodu.

W 2008 r. podczas letnich igrzysk w Pekinie w hali Wukesong gościła równie bliska sercu Amerykanina dyscyplina - koszykówka. Stolica „Państwa Środka” jest pierwszym w historii miastem-gospodarzem letnich i zimowych igrzysk oraz paraolimpiady. Początek zmagań olimpijskich zaplanowano na 4 lutego.

KN, PAP