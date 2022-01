Puchar Francji: Plan transmisji meczów 1/8 finału

Wśród uznanych i utytułowanych klubów z pewnością w pierwszej kolejności należy wymienić PSG, które zmierzy się w poniedziałek z Niceą. Inny z wielkich to Olympique Marsylia. Klub Arkadiusza Milika zagra dwa dni wcześniej, a jego rywalem będzie Montpellier. Z kolei RC Lens z Przemysławem Frankowskim podejmie AS Monaco.

ZOBACZ TAKŻE: Media: Claudio Ranieri chce poprowadzić reprezentację Polski

Wszystkie z tych meczów pokażemy na sportowych antenach Polsatu. Poniżej przedstawiamy pełny "rozkład jazdy" z Pucharem Francji.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Pucharu Francji:

Piątek 28.01 Nantes - Brest godz. 20:55 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Sobota 29.01 Reims - Bastia godz. 18:25 (Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

Sobota 29.01 Olympique Marsylia - Montpellier godz. 20:55 (Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

Niedziela 30.01 Bergerac - St. Etienne godz. 18:25 (Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)

Niedziela 30. 01 Lens - AS Monaco godz. 21:00 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

Poniedziałek 31.01 PSG - Nice godz. 21:10 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

KN, Polsat Sport