Tauron Puchar Polski siatkarek: Developres górą w hitowym starciu

W sobotę rozegrano dwa kolejne mecze 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek. Awans do ćwierćfinałów wywalczyły Developres Bella Dolina Rzeszów oraz UNI Opole.

Beniaminek Tauron Ligi, drużyna UNI Opole pokonała na wyjeździe drugoligową LTS Legionovię. Gospodynie zaprezentowały się bardzo ambitnie, w pierwszym secie przegrały dopiero po zaciętej walce na przewagi (26:28). W kolejnych odsłonach rosła przewaga faworyzowanych siatkarek z Opola (22:25, 18:25), które zamknęły mecz w trzech setach.

Hitem 1/8 finału PP było starcie Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź. Obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko. Po dwóch setach wydawało się, że podopieczne trenera Stephane'a Antigi są na dobrej drodze do zwycięstwa (25:23, 25:17), w kolejnej partii górą były jednak łodzianki. W czwartym secie gospodynie prowadziły już 16:10, rywalki zdołały jednak złapać kontakt i rywalizacja do końca trzymała w napięciu. W ostatniej akcji meczu skutecznym atakiem popisała się Kara Bajema (25:23), co przesądziło o awansie rzeszowskiej ekipy.

Bajema wywalczyła w całym meczu 20 punktów i zgarnęła nagrodę MVP. W ekipie ŁKS najlepiej zaprezentowała się Veronica Jones-Perry, która zdobyła dla swej drużyny 27 oczek.

Największą do tej pory niespodzianką 1/8 finału jest zwycięstwo pierwszoligowego klubu LOS Nowy Dwór Mazowiecki nad przedstawicielem Tauron Ligi – Energa MKS Kalisz (3:2).

Mecz Grupa Azoty Chemik Police – Joker Świecie został odwołany z powodu pozytywnych przypadków koronawirusa oraz kontuzji zawodniczek w drużynie ze Świecia. W tej sytuacji Chemik uzyskał awans do ćwierćfinału.

Wyniki 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek 2022:

2022-01-26: Asotra Płomień Sosnowiec – IŁ Capital Legionovia Legionowo 1:3 (25:22, 17:25, 23:25, 20:25)

2022-01-26: LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Energa MKS Kalisz 3:2 (25:21, 17:25, 19:25, 26:24, 19:17)

2022-01-29: Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (25:23, 25:17, 20:25, 25:23)

2022-01-29: LTS Legionovia Legionowo – UNI Opole 0:3 (26:28, 22:25, 18:25)

2022-01-29: Grupa Azoty Chemik Police – Joker Świecie (mecz odwołany, awans Chemika)

2022-02-01: E.Leclerc Moya Radomka Radom – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (wtorek, godzina 18.00)

2022-02-02: Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów – Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

2022-02-09: BKS Bostik Bielsko-Biała – #VolleyWrocław (środa, godzina 17.00).

