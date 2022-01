Australijka od samego początku prezentuje się znakomicie i zasłużenie znalazła się w finale. Do tej pory nie przegrała nawet seta! W jednej partii maksymalnie straciła cztery gemy i stało się tak tylko jeden raz - przeciwko Anisimowej w 1/8 finału. Nie może więc dziwić, że to liderka światowego rankingu przystąpi do sobotniego finału jako faworytka.



Zobacz także: Rafael Nadal napisał do Igi Świątek po odpadnięciu Polki z Australian Open

Czy może zlekceważyć swoją rywalkę? Oczywiście, że nie! Collins również rozgrywa świetny turniej i już teraz osiągnęła życiowy sukces, jakim jest awans do finału turnieju wielkoszlemowego. Amerykanka w poprzedniej rundzie stosunkowo łatwo ograła Igę Świątek i na pewno jej morale pewność siebie poszła w górę. Dodatkowo ostatnie bezpośrednie spotkanie tych dwóch zawodniczek - także w Australii - zakończyło się zwycięstwem Collins. Przed rokiem w Adelajdzie - czyli w turnieju, w którym ostatecznie triumfowała Świątek - Amerykanka ograła Barty w dwóch setach w 1/8 finału. Zajęło jej to niewiele ponad godzinę!

Wcześniejsze trzy spotkania między tymi tenisistkami padły łupem Australijki. Czy Barty będzie w stanie wygrać przed własną publicznością? A może Collins sprawi kolejną niespodziankę?

Relacja i wynik na żywo z finału Australian Open: Barty - Collins od 9:30 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport