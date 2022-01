Reprezentacja Polski od ponad miesiąca nie ma selekcjonera po tym, jak do Flamengo odszedł Paulo Sousa. Faworytem do jego zastąpienia długo był Adam Nawałka, później w tę rolę wcielił się m.in. Andrij Szewczenko, jednak wydawało się, że na koniec to właśnie trener, który doszedł z Polakami do ćwierćfinału Euro 2016, wygra ten konkurs zorganizowany przez Kuleszę.



Zobacz także: Szczegóły ogłoszenia nowego selekcjonera reprezentacji Polski

W sobotę jednak pojawił się kolejny zwrot akcji. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Kulesza zamierza postawić na kogoś innego. Chodzi o Czesława Michniewicza, z którym współpracował w Jagiellonii Białystok. Decyzje Kuleszy od samego początku wskazywały na to, że nie do końca jest przekonany do zatrudnienia Nawałki.

Według medialnych doniesień, dopinane są ostatnie szczegóły. W końcu ogłoszenie ma nastąpić już w poniedziałek. Michniewicz ma pojawić się w Warszawie, by zacząć przygotowania do najbliższych spotkań reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni nie mają trenera od końca grudnia, gdy PZPN rozwiązał kontrakt z Paulo Sousą, na jego prośbę. Portugalczyk objął funkcję trenera Flamengo, a w Polsce spadła na niego duża fala krytyki za odejście z reprezentacji w ważnym dla niej momencie.

Nowy selekcjoner kadry będzie miał niewiele czasu, ponieważ już 24 marca reprezentację czeka na wyjeździe półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans do mistrzostw świata. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale barażowym 29 marca u siebie z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

Michniewicz ostatnio pracował w Legii Warszawa, z której został zwolniony w październiku 2021 roku. W latach 2017-2020 był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21.

jb, Polsat Sport