37-letni James został wybrany do udziału w All Star po raz 18., czym wyrównał osiągnięcie tragicznie zmarłego przed dwoma laty w katastrofie helikoptera Kobe Bryanta. Rekord 19 nominacji należy do słynnego Kareema Abdul-Jabbara.

James został kapitanem w nowej formule wyboru zawodników po raz piąty z rzędu, a Durant (12 występów w All Star) - drugi. Jego udział w lutowym spotkaniu stoi jednak pod znakiem zapytania, bo obecnie przechodzi rehabilitację nadwyrężonego więzadła kolana.

Na Zachodzie do wyjściowej piątki zostali wybrani także: Stephen Curry i Kanadyjczyk Andrew Wiggins (obydwaj Golden State Warriors), Serb Nikola Jokic (Denver Nuggets) i rewelacja sezonu Ja Morant (Memphis Grizzlies). Niespodzianką jest brak Słoweńca Luki Doncica (Dallas Mavericks).

Na Wschodzie w pierwszej piątce znaleźli się, obok Duranta, Kameruńczyk Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Trae Young (Atlanta Hawks) i DeMar DeRozan (Chicago Bulls).

3 lutego dojdzie do wyboru rezerwowych, którzy wskazani zostaną głosami 30 szkoleniowców NBA.

71. Mecz Gwiazd i towarzyszące mu imprezy odbędą się w Cleveland w dniach 18-20 lutego. Spotkanie rozegrane zostanie po raz kolejny w zmienionej formule. Historyczną rywalizację Wschód - Zachód zastąpi spotkanie drużyn, które dobiorą sobie dwaj kapitanowie.

Pięciu najlepszych w każdej konferencji wskazują kibice (50 proc. głosów), sami koszykarze (25 proc.) oraz dziennikarze relacjonujący mecze (także 25 proc.).

MS, PAP