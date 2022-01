Pekin 2022: Szwedzkie siostry Oeberg marzą o medalach w biathlonie

To jednak Elvira, która 23. urodziny będzie obchodzić w lutym, kilka dni po zakończeniu rywalizacji olimpijskiej, spisuje się lepiej w tegorocznym Pucharze Świata. Po 15 z 22 zawodów ta trzykrotna złota medalistka MŚ juniorów z 2018 r., zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz przed IO: Kto z nas odważyłby się odbierać szansę Stochowi, Kubackiemu, czy Żyle?

Hanna, mistrzyni globu z 2019 r., jest obecnie piąta. Starsza siostra jako pierwsza w historii sięgnęła rok po roku po złoto olimpijskie i mistrzostw świata w biegu indywidualnym.

Szwedki mają szanse, by zostać 13. rodzeństwem z medalami zimowej olimpiady. Jako pierwsi w Sankt Moritz w 1928 r. uczynili to Amerykanie - skeletoniści Jennison i John Heaton (złoty i srebrny). Na ostatniej w Pjongczangu udało się to trzem rodzeństwom - reprezentantom Węgier, Norwegii i USA.

W polskiej ekipie na igrzyska w Pekinie są siostry Maliszewskie - Natalia i Patrycja (short track) oraz biegacze narciarscy Dominik i Kamil Bury.

Rodzeństwa na podium zimowych igrzysk olimpijskich: - siostry Christine i Marielle Goitschel (Francja) - narciarstwo alpejskie, slalom (1964, złoto i srebro) Christine i Marielle Goitschel (Francja) - narciarstwo alpejskie, slalom gigant (1964, złoto i srebro) Doris i Angelika Neuner (Austria) - saneczkarstwo, jedynki (1992, złoto i srebro) Justine i Chloe Dufour-Lapointe (Kanada) - narciarstwo dowolne, jazda po muldach (2014, złoto i srebro) - bracia Jennison i John Heaton (USA) - skeleton (1928, złoto i srebro) Bill i Roger Christian (USA) - hokej (1960, złoto) Phil i Steve Mahre (USA) - narciarstwo alpejskie, slalom (1984, złoto i srebro) Philipp i Simon Schoch (Szwajcaria) - snowboard, slalom gigant równoległy (2006, złoto i srebro) Michel i Ronald Mulder (Holandia) - łyżwiarstwo szybkie, 500 m (2014, złoto i brąz) Shaolin Sandor Liu Shaoang Liu (Węgry) - short track, sztafeta (2018, złoto) Johannes i Tarjei Thingnes Boe (Norwegia) - biathlon, sztafeta, mieszana sztafeta, bieg indywidualny na 20 km (2018, złoto i srebro) - siostra i brat Maia i Alex Shibutani (USA) - łyżwiarstwo figurowe, pary taneczne (2018, brąz)