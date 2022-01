Dryja w poniedziałek przeszedł operację kręgosłupa i czeka go wielotygodniowa rehabilitacja, stąd poszukiwania następcy. - Dziękuję zarządowi BBTS za przychylność i umożliwienie przejścia Bartoszowi Cedzyńskiemu do Jastrzębskiego Węgla, natomiast zawodnikowi za chęć i gotowość do podjęcia wyzwania związanego z występami w naszym klubie. Przy tak dużej intensywności gry, jaka czeka naszą drużynę, nie mogliśmy pozwolić sobie na pozostanie tylko z trzema zdrowymi środkowymi w składzie – tłumaczył prezes mistrza Polski Adam Gorol, cytowany w klubowych mediach.

Środkowy debiutował w ekstraklasie w barwach Skry Bełchatów, występował też w Espadonie Szczecin i czeskim zespole z Kladna. - Takich propozycji się nie odrzuca. Na szczęście klub z Bielska udostępnił mi tę możliwość. Chciałbym wpasować się w drużynę. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. I pomóc w treningach na tyle, na ile będę mógł – wskazał 31-letni siatkarz.

Pozyskanie Cedzyńskiego to drugi spowodowany kwestiami medycznymi transfer mistrza kraju w ostatnich tygodniach. W grudniu do ekipy trenera Andrei Gardiniego dołączył węgierski atakujący Arpad Baroti, który zastąpił Stephena Boyera. Francuski mistrz olimpijski z Tokio pod koniec listopada doznał złamania kości śródręcza (poza halą), przeszedł operację zespolenia złamanej kości i po powrocie do Polski jest w trakcie rekonwalescencji.

W miniony wtorek jastrzębianie we własnej hali pokonali w Lidze Mistrzów belgijski Knack Roeselare 3:0 i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału tych rozgrywek z kompletem czterech wygranych do zera. Było to 14. z rzędu zwycięstwo śląskiej drużyny w oficjalnych spotkaniach, choć zagrała osłabiona brakiem środkowych Jurija Gladyra i Łukasza Wiśniewskiego oraz Barotiego. Brakowało też rekonwalescentów Boyera i Dryi. Z konieczności nominalny przyjmujący Trevor Clevenot musiał się przekwalifikować na środkowego.

W piątek okazało się, że pięciu siatkarzy mistrza Polski - w tym obaj rozgrywający - i jeden z członków sztabu szkoleniowego są zakażeni koronawirusem. Zaplanowany na 2 lutego mecz ćwierćfinału Pucharu Polski z Projektem Warszawa został w tej sytuacji przełożony na 23 lutego.

A.J., PAP