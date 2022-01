Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ogłosił nazwiska 12 żużlowców, którzy występować będą w reprezentacji Polski w 2022 roku. To spora zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy trener Rafał Dobrucki podzielił kadrę na trzy grupy: seniorzy, juniorzy, U23 i powołał łącznie 28 zawodników.

W kadrze nie mogło zabraknąć zawodników, którzy będą reprezentować Polskę w cyklu Speedway Grand Prix. Obok wicemistrza świata 2021 Bartosza Zmarzlika oraz czwartego zawodnika poprzedniej edycji GP Macieja Janowskiego, powołania otrzymali wracający do rywalizacji o tytuł mistrza świata srebrny medalista z 2017 roku Patryk Dudek oraz triumfator SGP Challenge z Żarnowicy Paweł Przedpełski.

Jedynym seniorem spoza czwórki z GP jest Dominik Kubera, który w zeszłym sezonie dobrze zaprezentował się w mistrzostwach świata, startując najpierw dzięki "dzikiej karcie", a później zastępił kontuzjowanego Martina Vaculika.

Oprócz reprezentacji seniorskiej, Dobrucki powołał siedmiu juniorów, wśród których jest debiutant. To bydgoszczanin Wiktor Przyjemski, który przebojem wdarł się do eWinner 1. Ligi i w pierwszym sezonie startów przekonał do siebie selekcjonera kadry.

Poza Przyjemskim, na liście widnieją nazwiska medalistów MŚJ z 2021 roku Jakuba Miśkowiaka (złoto) oraz Wiktora Lamparta (brąz). W tej grupie wiekowej są także: Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Świdnicki oraz Damian Ratajczak.

Zarząd Główny PZM powołał również kadrowiczów do odmian speedwaya lodowej i na długim torze. Polskę w tych zawodach będą reprezentować, odpowiednio, Michał Knapp i Stanisław Burza.

Pod wodzą Dobruckiego polska kadra wywalczyła w 2021 roku drużynowo pięć medali - dwa złote (DMŚJ, DME U23) oraz trzy srebrne (Speedway of Nations, ME par, ME par U19).

Żużlowa Reprezentacja Polski na 2022 rok: seniorzy - 1. Patryk Dudek 2. Dominik Kubera 3. Maciej Janowski 4. Paweł Przedpełski 5. Bartosz Zmarzlik juniorzy - 1. Mateusz Cierniak 2. Bartłomiej Kowalski 3. Wiktor Lampart 4. Jakub Miśkowiak 5. Wiktor Przyjemski 6. Damian Ratajczak 7. Mateusz Świdnicki ice speedway - 1. Michał Knapp longtrack - 1. Stanisław Burzas

MS, PAP