Tauron Puchar Polski siatkarek 2022: Developres BELLA DOLINA Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Transmisja na Polsatsport.pl

Kluby Tauron Ligi wkraczają do walki o Puchar Polski siatkarek! Już w 1/8 finału dojdzie do kilku niezwykle interesujących konfrontacji, w hicie tej rundy Developres Bella Dolina Rzeszów zagra z ŁKS Commercecon Łódź. Transmisja meczu Developres BELLA DOLINA Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.