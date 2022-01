W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o tym, kto zastąpi Paulo Sousę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jeszcze do niedawna wydawało się, że do kadry wróci Nawałka. Rzutem na taśmę faworytem stał się jednak Czesław Michniewicz i to ostatecznie były trener Legii Warszawa poprowadzi Polskę w barażach o awans na tegoroczny mundial w Katarze.

ZOBACZ TAKŻE: Czesław (za)śpiewa Mazurka na Łużnikach? Wolta, której nikt się nie spodziewał



Jak przyznał Nawałka, o tym, że wybór padł na innego trenera, dowiedział się w niedzielę od Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN.



- Prezes do mnie zadzwonił i poinformował, że wybrał innego kandydata. Podziękował i wyraził nadzieję, że będę wspierał reprezentację Polski. Nie może być inaczej, bo zawsze kibicowałem i będę kibicował naszej kadrze. Ze mną czy beze mnie jestem z chłopakami podczas barażu przeciwko Rosji - powiedział Nawałka w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem.



Były szkoleniowiec Wisły Kraków przyznał, że nie jest zawiedzony faktem, że nie wróci do kadry.



- Obserwowałem co dzieje się w mediach. Że prezes cały czas szuka, próbuje różnych rozwiązań, i okej. Ma do tego prawo. Ja mam swoje przemyślenia na temat tego procesu i jak był rozgrywany w mediach, ale zachowam je dla siebie. Powiem tylko, że nie ma z mojej strony rozczarowania. Mam co robić w życiu, a chciałem się podjąć tego trudnego zadania tylko ze względu na reprezentację, której się nigdy nie odmawia - zdradził.



Dlaczego Nawałka nie został nowym selekcjonerem? Być może kluczowa okazała się długość umowy, jaką miał związać się z PZPN.



- Porozumieliśmy się w sprawie kontraktu w czwartek. Prezes zadzwonił do mnie gdy przebywał jeszcze w Turcji i powiedział, że przechodzimy do finalizacji rozmów. Zaproponował trzymiesięczną umowę. Wcześniej jednak, dwa tygodnie temu, gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, umówiliśmy się na roczny kontrakt. Teraz też się tego trzymałem. Przedstawiłem swój krótko i długoterminowy plan, swoje przemyślenia i prezes przyjął je do wiadomości - przyznał Nawałka na łamach portalu meczyki.pl.

Jak zmieniał się Adam Nawałka? Zobacz galerię

Nawałka pracował w reprezentacji Polski w latach 2013–2018. Jako selekcjoner Biało-Czerwonych prowadził drużynę między innymi podczas ME 2016 i MŚ 2018.

BS, Polsat Sport