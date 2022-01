Z 20 triumfami w Wielkim Szlemie Nadal obecnie jest na czele klasyfikacji wszech czasów wspólnie z Novakiem Djokovicem i Rogerem Federerem. Już wcześniej wiadomo było, że Szwajcar z powodu kłopotów zdrowotnych nie wybierze się na antypody, a Serba wykluczono tuż przed rozpoczęciem imprezy ze względu na brak szczepienia przeciwko COVID-19. Z uwagi na nieobecność tego ostatniego Miedwiediew był od początku najwyżej notowanym uczestnikiem w męskim singlu.

35-letni Hiszpan, który poprzedni sezon zakończył na początku sierpnia z powodu kontuzji stopy, a w grudniu zaraził się COVID-19, w finale Wielkiego Szlema zagra po raz 29., a w Melbourne - szósty. Dotychczas tylko raz cieszył się z triumfu w Australii - w 2009 roku.

W niedzielę może zostać nie tylko samodzielnym rekordzistą pod względem liczby tytułów tej rangi, ale też zapisać na swoim koncie inne imponujące osiągnięcie. Jeśli zwycięży, to będzie drugim w liczonej od 1968 roku Open Erze, a czwartym w historii tenisistą, który wygrał każdy z czterech turniejów wielkoszlemowych co najmniej dwukrotnie. W poprzednim sezonie dokonał tego Djoković.

Młodszy o 10 lat Rosjanin, który po raz drugi z rzędu dotarł na antypodach do finału, także ma o co walczyć. Po raz czwarty zagra w decydującym meczu imprezy tej rangi. Z dotychczasowych trzech finałów na swoją korzyść rozstrzygnął jeden - we wrześniu ubiegłego roku triumfował w US Open. Ma szansę zostać pierwszym singlistą w Open Erze, który wywalczył dwa pierwsze tytuły wielkoszlemowe w następujących po sobie imprezach. Jeśli wygra, to dodatkowo zadebiutuje w poniedziałek w roli lidera listy ATP.

Przed rokiem w finale przegrał w Melbourne właśnie z Djokovicem, a pokonał go potem w decydującym pojedynku w Nowym Jorku. Tym samym uniemożliwił Serbowi wywalczenie wówczas Kalendarzowego Szlema (wygrana we wszystkich czterech imprezach tej rangi w sezonie) oraz rekordowego 21. tytułu tej rangi. Teraz może przed historycznym osiągnięciem powstrzymać Nadala.

Z graczem z Majorki zmierzył się dotychczas cztery razy i trzykrotnie musiał uznać jego wyższość. Było tak m.in. w pięciosetowym finale US Open 2019, pierwszym meczu o taką stawkę w przypadku zawodnika z Moskwy.

