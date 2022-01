PlusLiga: Pięciosetowe starcie w Iławie

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Olsztyna (8:5), ale pięć kolejnych akcji padło łupem ekipy (8:10). Tak wyglądało to spotkanie – gra obu ekip falowała i często oglądaliśmy punktowe serie. Pierwszy set przyniósł zaciętą końcówkę, którą skuteczniej rozegrali gospodarze, choć to katowiczanie pierwsi mieli piłkę setową (22:24). Skuteczne ataki Karola Butryna i Toreya DeFalco, as serwisowy Robberta Andringi i punktowy blok rozstrzygnęły seta na korzyść Indykpolu AZS (26:24).

Drugi set, podobnie jak pierwszy, zaczął się po myśli gospodarzy (5:2), ale GKS znów szybko odrobił straty (7:7). Znów oglądaliśmy wyrównaną walkę, ale w końcówce olsztynianie zaprzepaścili szansę na podwyższenie wyniku meczu. Po ataku Taylora Averilla prowadzili 23:21, kilka chwil później - po asie serwisowym Jakuba Lewandowskiego - było jednak 23:23. Znów gra na przewagi wyłoniła zwycięzcę, ale tym razem tę wojnę nerwów wygrał GKS. W ostatniej akcji seta skutecznym atakiem popisał się Tomas Rousseaux (26:28).

Trzecia odsłona również zaczęła się od przewagi gospodarzy (6:3), którzy jednak nagle stanęli w miejscu, oddając inicjatywę przeciwnikom (8:10, 9:15). Takiej przewagi katowiczanie nie wypuścili z rąk i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Przypieczętował je as serwisowy Gonzalo Quirogi (16:25).

W czwartej partii role się odwróciły. Tym razem to gospodarze nadawali ton wydarzeniom na parkiecie. Kluczowa dla losów seta okazała się punktowa seria od stanu 8:6 do 14:6. W tym fragmencie seta błysnął Butryn, który rozpoczął serię skutecznym atakiem, a później popisał się trzema asami serwisowymi. Katowiczanie nie byli już w stanie odrobić takiej straty, a as serwisowy Averilla ustalił wynik na 25:17.

Spotkanie miał więc rozstrzygnąć tie-break. W nim, przy zmianie stron trzy oczka zaliczki mieli gospodarze (8:5). Goście nie rezygnowali i złapali punktowy kontakt (11:10). W końcówce trzy ważne ataki skończył DeFalco (12:10, 13:10, 14:11). W ostatniej akcji meczu Andringa zaatakował po bloku rywali (15:12).

Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice 3:2 (26:24, 26:28, 16:25, 25:17, 15:12)

Indykpol AZS: Robbert Andringa, Mateusz Poręba, Jan Firlej, Torey DeFalco, Taylor Averill, Karol Butryn – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Szymon Jakubiszak, Jan Król, Dawid Siwczyk, Redi Bakiri, Jakub Ciunajtis (libero). Trener: Javier Weber.

GKS: Gonzalo Quiroga, Piotr Hain, Micah Ma'a, Tomas Rousseaux, Marcin Kania, Jakub Jarosz – Bartosz Mariański (libero) oraz Kamil Drzazga, Damian Domagała, Jakub Lewandowski, Damian Kogut, Jakub Szymański. Trener: Grzegorz Słaby.

Wyniki meczów 18. kolejki PlusLigi:

2022-01-16: Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia 3:1 (26:24, 25:23, 20:25, 25:19)

2022-01-27: Cuprum Lubin - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (20:25, 21:25, 25:22, 26:24, 11:15

2022-01-28: Cerrad Enea Czarni Radom – MKS Ślepsk Malow Suwałki 0:3(20:25, 24:26, 16:25)

2022-01-28: PSG Stal Nysa – Trefl Gdańsk 0:3 (23:25, 23:25, 22:25)

2022-01-29: LUK Lublin – Projekt Warszawa 3:0 (25:23, 26:24, 25:12)

2022-01-30: Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice 3:2 (26:24, 26:28, 16:25, 25:17, 15:12)

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Skra Bełchatów, został przełożony.

RM, Polsat Sport