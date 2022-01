Przypomnijmy - za Bielikiem wielomiesięczna przerwa w grze. Polak kilka tygodni temu wrócił do treningów, a w niedzielę po raz pierwszy zagrał w ligowym meczu. Zameldował się na murawie w 70. minucie przy wyniku 0:2. Jak się okazało, kilkadziesiąt minut później został bohaterem swojej drużyny.



Gola na 1:2 w 87. minucie strzelił Luke Plange, a Bielik doprowadził do remisu w szóstej minucie doliczonego czasu. Polak wykorzystał zgranie w polu karnym i efektownym uderzeniem z powietrza pokonał golkipera Birmingham. Niestety - wygląda na to, że upadając po strzale, nabawił się urazu barku...

🇵🇱KRYSTIAN BIELIK! CO ZA GOL, CO ZA HITORIA! 🔥



Wspaniałe trafienie w ostatniej akcji meczu, przez co Derby County wywalczyło remis! ⚽️💪



Mamy nadzieję, że uraz Polaka nie będzie poważny.🙏 #EFLpl pic.twitter.com/tJkIzrJ7Nb — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 30, 2022

Derby, w barwach którego występuje również Kamil Jóźwiak, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Championship. Klub został ukarany odjęciem 21 punktów z powodu problemów finansowych.

Derby County - Birmingham City 2:2 (0:1)

Bramki: Plange 87, Bielik 96 - Taylor 7, Hogan 56

BS, Polsat Sport