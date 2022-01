Wszystko dogadane! Werona wypożyczyła na rok ze Śląska Wrocław Mateusza Praszelika - poinformował klub włoskiej ekstraklasy. Hellas zobowiązany jest do definitywnego wykupienia 21-letniego piłkarza w przypadku spełnienia określonych w umowie warunków.

Ostatnimi czasy tematem przewodnim wrocławskich mediów sportowych było odejście z WKS Erika Exposito. Sam trener Jacek Magiera nie ukrywał, że spodziewał się, iż napastnik może odejść już w zimowym oknie transferowym. W związku z tym, zaczęło robić się gorąco. Niepokoić kibiców zaczęło jednak odejście innej gwiazdy klubu - Mateusza Praszelika.

Klauzula wykupienia zawodnika wynosi dwa miliony euro, w związku z tym, do klubu wpłynęła oferta o właśnie takiej wartości. Mówi się, że w związku z odejściem Polaka, Śląsk nadal walczy o sprowadzenie zawodnika pierwszoligowego ŁKS. Mowa o Portugalczyku Pirulo. To on ma załatać lukę po Praszeliku. Temat sprowadzenia pomocnika wisi nad Wrocławiem już od ponad roku.

Mateusz Praszelik odchodzi ze Śląska. Pomocnik przenosi się do klubu z włoskiej Serie A - @HellasVeronaFC 🇮🇹



Dziękujemy i trzymamy za Ciebie kciuki, @m_praszelik ✊ — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 29, 2022

W drużynie z Werony występuje inny Polak - Paweł Dawidowicz. Jego zespół zajmuje dziewiątą pozycję w Serie A. Urodzony w Raciborzu pomocnik piętnaście razy meldował się na boiskach ekstraklasy w tym sezonie. W tym czasie zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. W poprzednim sezonie był czołową postacią drużyny, która wywalczyła awans do europejskich pucharów.

MS, Polsat Sport, PAP