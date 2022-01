Szwedzi mistrzami Europy! O porażce Hiszpanów zadecydował rzut karny

Reprezentacja Szwecji dobrze weszła w to spotkanie. Pierwszą bramkę zdobył Jim Gottfridsson. Następnie skutecznym rzutem popisał się Oscar Bergendahl. Dzięki temu szwedzcy szczypiorniści po pięciu minutach prowadzili dwoma trafieniami.

Hiszpanom udało się doprowadzić do wyrównania po prawie kwadransie gry. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Mimo to skuteczniejsza przez pierwsze pół godziny starcia okazała się ekipa z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpanie do momentu zejścia do szatni prowadzili 13:12. Najskuteczniejszy na boisku był Angel Fernandez Perez, który przez 30 minut zdobył cztery bramki.

Hiszpanie rozpoczęli drugą połowę od powiększenia swojej przewagi o jedno trafienia. Szwedzi nie dali przeciwnikom odskoczyć. Zawsze byli w stanie odpowiedzieć na bramki hiszpańskich szczypiornistów. Skandynawowie na lekko ponad 15 minut przed ostatnim gwizdkiem przejęli inicjatywę na boisku. Prowadzili 21:20.

Żadna z ekip nie była w stanie zdominować przeciwników. Pod koniec spotkania błędy zaczęła popełniać reprezentacja Hiszpanii. Brak dokładności w rozegraniu piłki dał szansę Szwedom, na wyprowadzenie kilku skutecznych kontrataków.

Ekipa "Trzech Koron" była w stanie wygrać to spotkanie 27:26. O wyniku finału mistrzostw Europy zadecydował rzut karny w ostatniej sekundzie. Stały fragment gry wykorzystał Niclas Ekberg. Kluczowe w tym starciu okazały się interwencje szwedzkiego bramkarza. Palicka obronił aż 11 rzutów przeciwników.

Szwecja - Hiszpania 27:26 (12:13)

AA, Polsat Sport