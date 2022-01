Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ogłoszono to jeszcze przed zaplanowaną konferencją prasową na PGE Stadionie Narodowym.

Pod koniec 2021 roku Paulo Sousa opuścił polską kadrę. Od tego czasu Cezary Kulesza szukał następcy dla portugalskiego trenera. Poszukiwania trwały ponad miesiąc. W mediach przewijało się wielu szkoleniowców, którzy mieli objąć ekipę Biało-Czerwonych. Wśród faworytów byli m.in. Adam Nawałka i Andrij Szewczenko.

Prezes PZPN zdecydował się jednak na zatrudnienie Michniewicza. 51-latek ma już doświadczenie reprezentacyjne. W latach 2017-2020 prowadził reprezentację Polski U-21. Z Biało-Czerwonymi udało mu się wywalczyć awans na mistrzostwa Europy, pokonując w barażach Portugalię. Ostatnio Michniewicz pracował w Legii Warszawa. Z ławką trenerską stołecznego klubu pożegnał się pod koniec października 2021 roku.

- Czesław Michniewicz pracował już w reprezentacji młodzieżowej, gdzie wypadł bardzo dobrze. Świetnie angażował grupę młodych i utalentowanych zawodników, umiał wygrywać ważne mecze, w których jego zespół nie był przedstawiany w roli faworytów. Udowodnił to po raz kolejny w ostatnich miesiącach, awansując do fazy grupowej Ligi Europy z Legią. Jest stworzony do gry o najwyższe cele i bardzo ceniony przez piłkarzy za swój warsztat. Ma umiejętność pokonywania silnych rywali, jest świetnym taktykiem, umie też zmobilizować zespół – stwierdził Kulesza cytowany przez stronę "Łączy Nas Piłka".

🆕💭 „WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!”

Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. ⤵️ pic.twitter.com/a9tEooDfxG — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022

Przed nowym selekcjonerem nie lada wyzwanie. Polacy w marcu staną naprzeciwko Rosji w meczu barażowym eliminacji do mistrzostw świata. Jeżeli zwyciężą w tym spotkaniu, o awans na mundial zawalczą z triumfatorem spotkania Szwecja - Czechy.

Kontrakt nowego selekcjonera ma obowiązywać do końca 2022 roku. Może on zostać przedłużony.

AA, Polsat Sport