Robert Lewandowski krytykował w przeszłości sposób, w jaki Czesław Michniewicz prowadził reprezentację młodzieżową do lat 21. Jak zatem na zatrudnienie nowego selekcjonera zareagował kapitan reprezentacji Polski? Odpowiedzi na to pytanie udzielił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, na konferencji przedstawiającej następcę Paulo Sousy.

Cezary Kulesza przyznał na konferencji przedstawiającej nowego selekcjonera reprezentacji Polski, że rozmawiał z Robertem Lewandowskim telefonicznie, na temat zatrudnienia Czesława Michniewicza.

- Nie będę zdradzał szczegółów tej rozmowy. Z Robertem rozmawiałem przez pół godziny. Jak zareagował? W normalny sposób, jest przecież profesjonalistą. Z tego, co wiem, pogratulował trenerowi nowej posady. Wszyscy jedziemy na jednym wózku i wszystkim nam zależy na dobru reprezentacji Polski - powiedział prezes PZPN.

Według dziennikarzy portalu SportoweFakty WP, Lewandowski powiedział Kuleszy jeszcze jedno zdanie.

"To pana decyzja. Będę wspierał nowego selekcjonera" - można przeczytać na portalu.

Spotkanie z "Lewym" będzie pierwszym zadaniem Michniewicza w nowej roli. Niemniej, nowy szkoleniowiec zamierza osobiście porozmawiać z innymi kluczowymi dla kadry piłkarzami. Z Niemiec wybierze się do Włoch, by spotkać się z Kamilem Glikiem i Piotrem Zielińskim, a 26 lutego poleci do Moskwy na mecz Lokomotiwu, w którym występują Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

- Porozmawiam z Robertem jeszcze w tym tygodniu i zapytam go, jaki pomysł na wygrywanie z tą drużyną i na samą prezentowaną przez nią taktykę ma jej kapitan. Przedstawię mu też swój punkt widzenia, oparty o moje analizy gry reprezentacji Polski oraz analizę taktyki prezentowanej przez Rosję. Decyzja będzie należała do mnie, ale wysłucham tego, co ma do powiedzenia Robert i inni starsi piłkarze kadry. Na tym polega mądrość trenera, by uczyć się od wszystkich, od których może. Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata, wszyscy wiedzą, jaki poziom prezentuje na boisku i nie muszę go oglądać za każdym razem, gdy na nie wybiega. Oczywiście chciałbym, ale chcę się też skupić na tych, których znam mniej, a którzy aspirują do gry w kadrze - przyznał Michniewicz na konferencji prasowej.

W 2018 roku Robert Lewandowski krytycznie oceniał taktykę, jaką piłkarzom kadry U-21 wpajał Czesław Michniewicz, uznając ją za zbyt defensywną.

- Tam nie było gry. Nie dało się zobaczyć, czy zawodnik będzie nadawał się do reprezentacji seniorskiej. Jeśli w wieku 20 czy 21 lat grasz tylko defensywnie i ustawiasz się z tyłu, to jak nauczyć młodych piłkarzy, żeby podejmowali ryzyko? A mówimy tu o rozgrywkach młodzieżowych... Drużyna prowadzona przez Michniewicza grała tylko pod wynik - komentował wówczas Lewandowski.

Najważniejszym początkowym zadaniem Michniewicza będzie pokonanie Rosji w marcowych barażach o mistrzostwa świata 2022, które w listopadzie odbędą się w Katarze. W przeszłości, oprócz wspomnianej już kadry U-21, prowadził m.in. takie zespoły, jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, czy Jagiellonia Białystok.

