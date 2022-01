Michniewicz urodził się 12 lutego 1970 roku w Brzozówce. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w klubie Ossa Biskupiec Pomorski. Występował tam w roli bramkarza. Następnie przeniósł się do ekipy Bałtyk Gdynia. Po trzech latach spędzonych w drużynie z Gdyni przyszedł czas na kolejny transfer. Michniewicz został piłkarzem Polonii Gdańsk. W 1996 roku przeniósł się do Amiki Wronki. To właśnie w barwach tego klubu zaliczył siedem występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Karierę zakończył na początku lipca 2001 roku.

W ekipie z Wronek rozpoczął pracę najpierw jako szkoleniowiec drugiej drużyny, następnie jako trener bramkarzy. We wrześniu 2003 roku Michniewicz zasiadł na ławce trenerskiej Lecha Poznań. W ekipie "Kolejorza" spędził prawie trzy lata. Prowadził drużynę ze stolicy Wielkopolski w 106 spotkaniach, z czego 44 udało mu się wygrać. W tym czasie sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.

Po odejściu z Poznania był szkoleniowcem Zagłębia Lubin, z którym zdobył mistrzostwo Polski, Arki Gdynia oraz Widzewa Łódź. Pod koniec lipca 2011 roku trafił do Jagiellonii Białystok. Współpracował tam z Kuleszą. Michniewicz nie zagrzał jednak miejsca ani w Białymstoku, ani później w Warszawie, gdzie prowadził Polonię.

Po krótkiej wizycie w stolicy Polski przeniósł się do Bielska-Białej, by zasiąść na ławce trenerskiej tamtejszego Podbeskidzia. Później prowadził jeszcze Pogoń Szczecin oraz Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Na początku lipca 2017 roku Michniewicz rozpoczął swoją przygodę z reprezentacją Polski, obejmując kadrę U-21.

Z Biało-Czerwonymi sięgnął po awans na mistrzostwa Europy, pokonując w barażach Portugalię. Podczas czempionatu na Starym Kontynencie Polacy nie przeszli przez fazę grupową. Zajęli trzecie miejsce, plasując się za Hiszpanią oraz Włochami. Polscy piłkarze okazali się natomiast lepsi od reprezentacji Belgii. W sumie Michniewicz poprowadził kadrę w 27 starciach.

Ostatnim miejscem, w jakim pracował polski szkoleniowiec była Legia Warszawa. Pod batutą Michniewicza stołeczny klub zdobył mistrzostwo Polski, jak również także rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy. Na arenie międzynarodowej "Wojskowi" pokonali Leicester City oraz Spartak Moskwa. Polegli jednak w starciu z SSC Napoli. Słabe wyniki na początku sezonu 2021/2022 w PKO BP Ekstraklasie zadecydowały o zwolnieniu Michniewicza.

AA, Polsat Sport