Na ten dzień czekaliśmy od końca grudnia ubiegłego. Kończy się saga z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Kto będzie następcą Paulo Sousy na stanowisku trenera Biało-Czerwonych? Transmisja konferencji prasowej reprezentacji Polski z udziałem nowego selekcjonera w Polsacie Sport oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

W świadomości kibiców piłkarskich - 31 stycznia - to nie tylko ostatni dzień zimowego okienka transferowego, ale przede wszystkim data wyboru nowego szkoleniowca reprezentacji Polski. We wczesnych godzinach popołudniowych prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zaprezentuje na konferencji prasowej trenera, który obejmie kadrę przed zbliżającymi się barażami do mistrzostw świata w Katarze.



Telenowela pt. "Wybór selekcjonera reprezentacji Polski" właśnie dobiega końca. Pierwotnie - nowego trenera - mieliśmy poznać 19 stycznia, jednak Kulesza dał sobie więcej czasu do namysłu. Wydawało się, że po raz drugi kadrę obejmie Adam Nawałka, ale jak przyznał w rozmowie z meczyki.pl - nie będzie mu dane poprowadzić drużyny.

Kandydatów do objęcia funkcji szkoleniowca "Biało-Czerwonych" było wiele. W mediach - co rusz - można było przeczytać o potencjalnych następcach Sousy. W ostatnich dniach, najpoważniejszym pretendentem był były znamienity piłkarz Andrij Szewczenko, który na początku stycznia pożegnał się z pracą w Genoi. W polu widzenia Kuleszy byli również inni zagraniczni trenerzy. Wśród nich m.in. Fabio Cannavaro, Juergen Klinsmann czy Claudio Ranieri.



Czy któryś z nich zostanie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec? A może prezes PZPN postawi na Polaka? Duże szanse daje się Czesławowi Michniewiczowi, który od października pozostaje bez pracy, kiedy to został zwolniony z Legii Warszawa.

Transmisja konferencji prasowej z udziałem nowego selekcjonera reprezentacji Polski o godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

PN, Polsat Sport