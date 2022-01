LM w hokeju na lodzie: Czas na (przed)ostatnie rozstrzygnięcie!

Wszystko wskazuje na to, że czwarta próba wyłonienia drugiego finalisty hokejowej Ligi Mistrzów wreszcie doczeka się szczęśliwego rozstrzygnięcia. We wtorkowy wieczór w Tampere miejscowa Tappara zmierzy się z niemieckim RB Monachium. Transmisja meczu na żywo od godz. 17:55 w Polsacie Sport News.

Przypomnijmy, że będzie to już czwarta próba wyłonienia drugiego finalisty tegorocznej CHL (Champions Hockey League). Zresztą oba mecze zaplanowane w pierwotnym terminie (4 i 11 stycznia) nie doszły do skutku. Pierwszy mecz w Monachium został odwołany, gdyż cały zespół niemiecki trafił na kwarantannę w związku z pozytywnymi wynikami testów COVID-19 u kilku członków drużyny. Zaplanowany tydzień później rewanż na lodowisku w Tampere także nie doszedł do skutku, gdyż zawodnicy RB znajdowali się cały czas na kwarantannie.

W tej sytuacji władze CHL podjęły decyzję, że o tym który zespół awansuje do finału ostatecznie rozstrzygnie jeden mecz, który miał być rozegrany 25 stycznia w Nokia Arena w Tampere. Niestety, ale także i to spotkanie zostało odwołane, gdyż cały zespół Tappary musiał udać się na kwarantannę, jako środek zapobiegawczy po tym, jak kilku zawodników tej drużyny uzyskało pozytywny wynik testu na Covid-19.

Kolejnym - czwartym - terminem rozegrania tego meczu jest wtorek 1 lutego i ponownie gospodarzem tego jednego starcia będą Finowie.

Tappara stanie zatem przed historyczną szansą zapewnienia sobie awansu do wielkiego finału. W fazie pucharowej Finowie najpierw wyeliminowali mocną szwedzką drużynę Växjö Lakers, a w ćwierćfinale okazali się lepsi od francuskiego Rouen Dragons. Zresztą hokeiści z Tampere w sześciu poprzednich edycjach CHL zawsze zdołali awansować do fazy pucharowej, ale nigdy nie dotarli choćby do ćwierćfinału.

Nie bez znaczenia jest to, że mecz zostanie rozegrany w Finlandii. „Na papierze” faworytem wydaje się być Red Bull Monachium. Zespół niemiecki to finalista Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. W decydującym meczu „Byki” przegrały wówczas 1:3 z Frölundą. W obecnym sezonie Ligi Mistrzów RB Monachium zajął w swojej grupie drugie miejsce za Rögle Ängelholm, a przed EV Zug i SønderjyskE Ishockey z Danii.

W fazie pucharowej Niemcy najpierw wyeliminowali szwajcarski HC Fribourg-Gotteron, a w ćwierćfinale, dopiero po dogrywce, pokonali fiński zespół Lukko Rauma. Pierwszy mecz na wyjeździe zakończył się remisem 2:2, a u siebie Red Bull wygrał 2:1, a złotego gola strzelił w drugiej minucie i dwudziestej piątej sekundzie dogrywki Justin Schütz. - To było wspaniałe uczucie strzelić gola na wagę awansu do półfinału. Teraz oczywiście naszym celem będzie wielki finał - mówił po meczu bohater „Byków”. Tym samym nie dojdzie do „fińskiego” półfinału w obecnej edycji CHL.

Przegrany finał z Frolundą w sezonie 2018/19 był jedynym z udziałem niemieckiego klubu w obecnym formacie Ligi Mistrzów. W sezonie 2015/16 do finału dotarła ekipa Karpat Oulu, ale w decydującym meczu lepsza okazała się Frolunda. Największy klubowy sukces Finowie zanotowali w sezonie 2017/18, gdy całe rozgrywki zakończyły się wygraną klubu JYP Jyväskylä, który jest jak na razie jedynym zwycięzcą tych rozgrywek spoza Szwecji.

Zwycięzca meczu Tappara Tampere - Red Bull Monachium 1 marca zmierzy się w finale ze szwedzkim zespołem Rögle Ängelholm. W pierwszym półfinale podopieczni Cama Abbotta - dla których jest to debiut w rozgrywkach hokejowej Ligi Mistrzów - pokonali w dwumeczu półfinałowym broniącą tytułu Frölundę Goeteborg (5:3 i 3:1).

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport