Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, więc o awansie musiały rozstrzygnąć rzuty karne.

22-letni Bułka, który po przyjściu w 2019 roku do Paris Saint-Germain jest wypożyczany do różnych klubów (do Nice - od początku tego sezonu), nie dał się pokonać po strzałach Leandro Paredesa i Xaviego Simonsa.

Zespół PSG wywalczył Puchar Francji 14 razy (rekord kraju), m.in. w dwóch ostatnich edycjach.

W ćwierćfinale rywalem Nice będzie Olympique Marsylia Arkadiusza Milika.

MC, PAP