Czas na ostatnie starcie w 1/8 finału Pucharu Francji. Rywalem Paris Saint-Germain będzie OGC Nice. Faworytem rywalizacji na Parc des Princes są paryżanie, choć goście nie oddadzą tego spotkania bez walki. Trasnmisja meczu PSG - OGC Nice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

W obecnej edycji turnieju PSG nie straciło jeszcze gola. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino najpierw ograła piątoligowy klub Entente Feignies Aulnoye FC 3:0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kylian Mbappe i raz Mauro Icardi. W kolejnej rundzie francuski napastnik strzelił hat-tricka a paryżanie wyeliminowali grające na czwartym poziomie rozgrywkowym Vannes OC.

Z kolei ekipa z Nicei do tej pory rozegrała jedno starcie w Pucharze Francji. Jej rywalem był trzecioligowy SO Cholet. Wówczas jedyną bramkę zdobył Andy Delort. Teraz "Les Aiglons " czeka o wiele trudniejsze zadanie. Wyeliminowanie obrońców tytuły byłoby mnie lada niespodzianką. Czy im się to uda?



Po raz ostatni obie drużyny zagrały przeciwko sobie na początku grudnia ubiegłego roku. Wówczas na Parc des Princes padł bezbramkowy remis. Jak będzie tym razem?



Transmisja meczu OGC Nice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 21:05.

PN, Polsat Sport