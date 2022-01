To absolutny rekord w historii WOŚP w Zawierciu. Tomasz Chwazik wylicytował miejsce w składzie Aluron CMC Warty Zawiercie za aż 25 300 złotych. Jako Jurajski Rycerz zadebiutuje 6 lutego w meczu z Cerrad Enea Czarnymi Radom.

Takiej aukcji charytatywnej nie było jeszcze ani w samym Zawierciu, ani w całej PlusLidze. Aluron CMC Warta Zawiercie przygotowała na jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkową aukcję, dzięki której można było zostać siatkarzem tego klubu. W ramach nagrody zwycięzca licytacji nie tylko został zgłoszony do rozgrywek PlusLigi i znajdzie się w składzie meczowym, ale otrzyma także domowy strój Aluron CMC Warty Zawiercie oraz zostanie uroczyście pasowany na Jurajskiego Rycerza.

Licytacja wystartowała 12 stycznia i trwała równe dwa tygodnie. Już po trzech godzinach kwota przekroczyła 5 tysięcy złotych, a z dnia na dzień stawała się coraz wyższa. Najbardziej zaciekła walka miała miejsce w ostatnim dniu licytacji. Zwycięzcą okazał się Tomasz Chwazik, który złożył ofertę opiewającą aż na 25 300 złotych. Nikt nie zdążył już przebić jego propozycji. Jednocześnie kwota, za którą wylicytował dołączenie do drużyny z Zawiercia, jest rekordem w historii sztabu WOŚP Zawiercie.

Tomasz Chwazik to 32-letni przedsiębiorca, który pochodzi ze Słupska, ale obecnie jest bardziej związany z miejscowością Laskowice w województwie opolskim. Ma 176 centymetrów wzrostu, a do rozgrywek zostanie zgłoszony jako zawodnik uniwersalny. W ramach wygranej znajdzie się w składzie na domowy mecz z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Na pewno zobaczymy go na rozgrzewce, prezentacji, a także w kwadracie lub na ławce obok sztabu. Jeśli tak zadecyduje trener Igor Kolaković, może dostać również szansę pojawienia się na boisku.

– Ze względu na mój niski wzrost, mam nadzieję, że trener nie wystawi mnie jako środkowego… Natomiast libero jest jak najbardziej dla mnie. To właśnie na tej pozycji odnajduję się najlepiej – przyznaje z uśmiechem Tomasz Chwazik.





W niedzielę jako Jurajski Rycerz zadebiutuje Tomasz Chwazik 🆕



To właśnie on wylicytował miejsce w składzie na mecz #ZAWRAD za 25 300 zł w aukcji na rzecz @fundacjawosp ❤️#JurajscyRycerze⚔️ #PlusLiga #WOŚP2022 https://t.co/sNvXs6MXOw — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) January 31, 2022

Jego udział w licytacji nie jest przypadkiem. Tomasz jest siatkarskim kibicem oraz ma doświadczenie jako zawodnik w amatorskich rozgrywkach. Nowy Jurajski Rycerz od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz inne akcje charytatywne.

– Uważam, że fundacja WOŚP od wielu lat organizuje wspaniałe licytacje i każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast ja, ze względu na swoją siatkarską pasję, chętnie śledzę poczynania drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie. Również na portalach społecznościowych i to właśnie tam trafiłem na licytację miejsca w składzie. Wybór siatkarskiej aukcji to nie był przypadek, a kwestia moich zainteresowań – mówi Tomek.

RM, aluroncmc.pl