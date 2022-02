Dawid Kownacki na testach medycznych w Lechu Poznań

W poniedziałek wydawało się pewne, że Dawid Kownacki trafi na wypożyczenie do belgijskiego KV Mechelen. 24-letniego reprezentanta Polski na powrót do Lecha Poznań namówili jednak działacze "Kolejorza", w związku z czym we wtorek ma on przejść testy medyczne w klubie ze stolicy Wielkopolski.

Ten poniedziałek Dawid Kownacki zapamięta na długo. Rano wszystko wskazywało na to, że piłkarz Fortuny Düsseldorf trafi na półroczne wypożyczenie do KV Mechelen. Wcześniej 24-letni napastnik miał zagrać w Lechu Poznań, ale jego menadżerowie namówili go na ligę belgijską. Zanim do końca dobiegł jednak ostatni dzień stycznia, Kownacki został jeszcze raz przekonany, tym razem przez... działaczy "Kolejorza". I jak ustaliła Interia, wszystko wskazuje na to, że znów zagra w swoim dawnym zespole.

Od rehabilitacji do... wypożyczenia



Jak słyszymy, temat powrotu Kownackiego po raz pierwszy pojawił się w grudniu. Gdy napastnik niemieckiego klubu przechodził w Poznaniu rehabilitację, w głowach działaczy zaczęła rodzić się myśl, że może nadszedł czas na negocjacje. Wtedy też wysłano na zachód pierwsze zapytanie, ale te zostało przez Fortunę skwitowane zdecydowanym "nein". Gdy skupiono się więc na innych opcjach, nastąpił pierwszy zwrot akcji. Pod koniec stycznia klub z Düsseldorfu skontaktował się z "Kolejorzem" i wysłał jasny sygnał, że jest chętny, aby rozmawiać o przyszłości wychowanka Lecha.

Sebastian Staszewski, Interia