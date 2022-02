Nowy rozgrywający w Aluron CMC Warcie Zawiercie

Pod koniec stycznia obaj rozgrywający Aluron CMC Warty Zawiercie zostali wyłączeni z gry. Najpierw, przed meczem z Indykpolem AZS Olsztyn, z powodu problemów zdrowotnych na dłuższy czas wypadł Miguel Tavares. We wspomnianym spotkaniu urazu nabawił się natomiast Maxi Cavanna, a badania wykazały, że będzie musiał zostać wyłączony z treningów oraz ligowych spotkań przez ponad tydzień.

W związku z problemami do drużyny dołączył nowy rozgrywający. Jest nim Krzysztof Bieńkowski, który ostatnio reprezentował Jastrzębski Węgiel. W październiku 2021 roku związał się krótkoterminowym kontraktem z mistrzami Polski. Zastępował wtedy kontuzjowanego Eemiego Tervaporttiego i zdobył z klubem Superpuchar Polski.

– Gdy dostaje się propozycję od klubu takiego jak Aluron CMC Warta Zawiercie, to się nie odmawia – powiedział Bieńkowski. – Po opuszczeniu Jastrzębia-Zdroju pod koniec listopada pracowałem jedynie na siłowni, bo ciężko trenować siatkówkę w pojedynkę. Będę potrzebował kilku dni, by wejść z powrotem w rytm treningów i być gotowym do gry, ale gdy już to nastąpi, postaram się wnieść jak najwięcej do drużyny – dodał.

26-latek swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w drużynach SMS PZPS Spała oraz EKS Skra Bełchatów. W 2014 roku przeniósł się do AZS Politechniki Warszawskiej i w jej barwach zadebiutował w PlusLidze, aby po roku zmienić klub na Indykpol AZS Olsztyn. W kolejnych latach mogliśmy oglądać go w BBTS Bielsko-Biała, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle oraz Łuczniczce Bydgoszcz.

W 2018 roku trafił na zaplecze PlusLigi. Najpierw przez sezon występował w barwach Tauronu AZS Częstochowa, a później przeniósł się do KPS Siedlce. W minionym sezonie Krzysztof Bieńkowski był zawodnikiem MCKiS Jaworzno.

W barwach Aluron CMC Warty Zawiercie Krzysztof Bieńkowski będzie występował z numerem 11.

