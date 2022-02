Pekin 2022: Irański chorąży z pozytywnym wynikiem na COVID-19

Trzykrotny uczestnik igrzysk (Vancouver, Soczi i Pjongczang) przebywa w izolacji. Trzeba więc było dokonać zmiany chorążego. Pole manewru zostało zawężone - nie zdecydowano się na alpejczyka, 36-letniego Hosseina Saveha Shemshaki, który był chorążym w Soczi.

Dlatego Irańska Federacja Narciarska postanowiła wysłać do Pekinu innego biegacza Daniala Saveha Shemshaka i to on razem z 21-letnią alpejką Atefeh Ahmadi ma ponieść flagę Iranu 4 lutego na Stadionie Narodowym - poinformował portal insidethegames.biz.

Iran wysłał swoich reprezentantów na 10 igrzysk zimowych, w tym nieprzerwanie od 1998 r. (Nagano). Do tej pory sportowcom tego kraju nie udało się zdobyć medalu w zimowej rywalizacji.

PN, PAP