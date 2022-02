Co prawda Forfang miał we wtorek negatywny wynik testu na koronawirusa, ale musi jeszcze otrzymać jeden "negatyw", żeby wylecieć do Chin. Na miejscu również musi uzyskać dwa negatywne rezultaty.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Marita Kramer nie wystartuje w igrzyskach

- Johann miał we wtorek wynik negatywny. Może jednak nie wystarczyć czasu, żeby udał się do Chin i wziął udział w niedzielnym konkursie – powiedział trener reprezentacji, Alexander Stoeckl.

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sprawa występu Tande w igrzyskach. On, podobnie jak Forfang, uzyskał pierwszy pozytywny wynik po zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Niestety dla niego, taki stan cały czas się utrzymuje i Norweg nie może opuścić kwarantanny.

Forfang and Tande will not compete on Sunday. Even though Forfang tested negative today, it's too late according to Stöckl. Tande still tested positive.#skijumpingfamily https://t.co/oI8Mfw6cuP