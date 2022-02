Premier League: Wzrasta procent zaszczepionych przeciwko COVID-19

Władze Premier League poinformowały w poniedziałek, że 85 procent piłkarzy przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

W ogłoszonym komunikacie podano, że liczba ta wzrasta do 92 procent, gdy do zawodników dodane zostaną szczepienia wśród kadry klubowej. Liczby pokazują niewielki wzrost od czasu publikacji ostatniego zestawu danych - w grudniu, w którym 84 proc. graczy otrzymało co najmniej jedną dawkę wakcyny.

"80 procent piłkarzy Premier League otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 i dlatego są klasyfikowani jako w pełni zaszczepieni zgodnie z wytycznymi rządu” – głosi komunikat.

ZOBACZ TAKŻE: Julian Alvarez podpisał kontrakt z Manchesterem City

Władze ligi podtrzymują wolę współpracy z klubami i dalej promują ideę szczepień wśród piłkarzy i personelu klubowego, a także wspierają rządowe komunikaty dotyczące szczepień w zakresie zdrowia publicznego. Jednocześnie zaznaczono, że żadne szczegóły dotyczące konkretnych klubów czy też osób nie będą podawane.

Przy okazji poinformowano o 11 nowych infekcjach COVID-19 wykrytych w zeszłym tygodniu. Trend spadkowy liczby pozytywnych przypadków notowany jest przez piąty kolejny tydzień. Odpowiednie służby medyczne przeprowadziły jednak tylko 1947 testów COVID-19 między 24 a 30 stycznia, w przeciwieństwie do 6221 tydzień wcześniej.

PN, PAP