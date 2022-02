Siatkarki ŁKS Commcercecon Łódź walczą o awans do półfinału Pucharu CEV. Podopieczne Michala Maska rozegrają na wyjeździe starcie rewanżowe z Mladostem Zagrzeb. Łodzianki przegrały pierwszy mecz po tie-breaku. Relacja i wynik na żywo meczu Mladost Zagrzeb - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.

Obie drużyny po raz pierwszy zmierzyły się niespełna tydzień temu. Wówczas po dwóch pierwszych setach prowadziły zagrzebianki. Wtedy zawodniczki ŁKS ruszyły do odrabiania strat. Gładko wygrały dwa sety i doprowadziły do piątej, decydującej partii. W tie-breaku jednak przebudziły się siatkarki ze stolicy Chorwacji i wygrały go 15:8.

W miniony weekend ŁKS rozegrał mecz ligowy przeciwko Developresowi Rzeszów. Łodzianki przegrały z podopiecznymi Stephane'a Antigi 1:3. Z kolei Mladost pewnie wygrał starcie z ekipą z Dubrownika.

Stawką wtorkowego meczu będzie awans do półfinału Pucharu CEV.

Relacja i wynik na żywo meczu Mladost Zagrzeb - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o 17:00.

mtu, Polsat Sport