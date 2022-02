Trefl Gdańsk i GKS Katowice zmierzą się w ćwierćfinałowym spotkaniu TAURON Pucharu Polski. Która drużyna awansuje do dalszej fazy rozgrywek? Transmisja TV i stream online meczu Trefl Gdańsk - GKS Katowice od godz. 20:30 w Polsacie Sport, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Czas na kolejne emocje w TAURON Pucharze Polski! Już we wtorkowy wieczór swój bój o awans do półfinału krajowego pucharu stoczą Trefl Gdańsk i GKS Katowice. Oba zespoły walczyły ze sobą już w tym roku w PlusLidze, ale wówczas górą byli katowiczanie triumfując 3:1.



Spotkanie będzie warte uwagi nie tylko ze względu na stawkę jaką jest awans do półfinału, ale także rosnącą formę obu drużyn. Gdańszczanie poprawili swoją sytuację w tabeli PlusLigi wygrywając w ostatnich dwóch meczach z outsiderami - Cerrad Enea Czarnymi Radom oraz PSG Stalą Nysa bez straty seta. W poprzedniej rundzie pucharu wygrali z Cuprum Lubin 3:1 i z pewnością będą chcieli nawiązać do sukcesów z sezonów 2014/15 i 2017/18 gdy zdobywali Puchar Polski i awansować do turnieju finałowego.

GKS Katowice także ma czym się pochwalić, bowiem w tym roku kalendarzowym doznał tylko dwóch porażek i wygrywał aż czterokrotnie, w tym raz 5 stycznia we wspomnianym meczu z Treflem (3:1). W ostatnim spotkaniu podopieczni trenera Grzegorza Słabego postawili się olsztynianom w pięciosetowym boju i potwierdzili, że będą niezwykle groźnym rywalem w walce o Puchar Polski. W poprzedniej rundzie bezproblemowo rozprawili się z Mickiewiczem Kluczbork (3:0).



Jak będzie tym razem? Która drużyna awansuje do turnieju finałowego i będzie rywalem zwycięzcy pary Stal Nysa/Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Przekonamy się już we wtorek.



