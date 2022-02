Były reprezentant Polsk Maciej Małkowski został nowym piłkarzem Barciczanki Barcice. Ma pomóc drużynie w awansie do czwartej lidze.

Barciczanka od jakiegoś czasu przymierzała się do głośnego transferu. "To będzie transferowa bomba" - zapowiadano na klubowym Facebooku, gdy było już pewne, że Małkowski wiosną będzie grał w piątoligowcu. O transferze ostatecznie poinformowano we wtorek wieczorem.

Zaskoczenie rzeczywiście było spore, bo Małkowski jeszcze jesienią występował w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Ostatnie spotkanie rozegrał pod koniec listopada, a łącznie w klubie spędził ponad sześć lat. Wcześniej 36-letni zawodnik występował m.in. w Odrze Wodzisław, GKS-ie Bełchatów, Zagłębiu Lubin i Górniku Zabrze. Łącznie w Ekstraklasie zaliczył 190 spotkań i strzelił 17 bramek.

Małkowski dwa razy wystąpił również w reprezentacji Polski. Za selekcjonera Leo Beenhakkera zagrał w towarzyskich spotkaniach przeciwko Serbii i Litwie.

