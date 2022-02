Celebryci, którzy uprawiali sporty zimowe

Wielu znanych muzyków, aktorów czy producentów filmowych jest znanych z zamiłowania do sportów zimowych. Dowiedz się, jakie dyscypliny preferują poszczególni celebryci.

Justin Bieber

Justin Bieber jest Kanadyjczykiem, dlatego nie może dziwić, że jego ulubionym sportem jest hokej na lodzie – najpopularniejszy sport w tym kraju. Wokalista nie tylko ogląda mecze ligi hokejowej NHL, lecz także aktywnie uprawia ten sport. Gdy tylko znajduje wolną chwilę, pojawia się na tafli lodowiska. W 2017 roku wystąpił nawet w meczu charytatywnym NHL All-Start Celebrity, wspólnie z innymi celebrytami oraz byłymi zawodnikami NHL. Bieber zdołał nawet zdobyć bramkę z dalekiej odległości w doliczonym czasie gry. Oprócz hokeja na lodzie celebryta uprawia również snowboard.

Keanu Reeves

Keanu Reeves to aktor znany z takich filmów jak m.in. "Matrix", "Na fali" czy "Speed: Niebezpieczna prędkość". Mało kto jednak wie, że niewiele brakowało, aby został profesjonalnym hokeistą. W młodości występował w szkolnej drużynie na pozycji bramkarza i marzył o występie wraz z reprezentacją Kanady na zimowej olimpiadzie. Plany te pokrzyżowała mu jednak kontuzja, lecz w kolejnych latach nie porzucił całkowicie hokeja – został instruktorem tej dyscypliny oraz zajmował się ostrzeniem łyżew.

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka Małgorzata Kożuchowska do swoich ulubionych sportów zalicza jazdę na nartach – dyscyplinę tę uprawia amatorsko, głównie dla przyjemności i w celu ładowania baterii po ciężkiej pracy. Na narty wyjeżdża wspólnie ze swoim mężem oraz synem. Preferowanym przez nich kierunkiem są włoskie Dolomity, lecz Kożuchowska lubi również szusować na polskich stokach, zwłaszcza w Zakopanem.

Katarzyna Glinka

Fanką jazdy na nartach jest również Katarzyna Glinka. Aktorka preferuje szybką i szaloną jazdę na ekstremalnie trudnych stokach. Na narty udaje się w różne miejsca – do tej pory jeździła m.in. na stokach w Tatrach, Sudetach, we włoskich Dolomitach oraz we Francji.

Leonardo DiCaprio

Narciarstwo zjazdowe to również ulubiony sport amerykańskiego aktora Leonarda DiCaprio, znanego z występu w takich kinowych bestsellerach jak m.in. "Titanic", "Wyspa tajemnic", "Krwawy diament" czy "Człowiek w żelaznej masce". Celebryta najbardziej lubi zjeżdżać na nartach ze stoków we francuskim Courchevel. Można go również spotkać w ośrodku narciarskim Aspen w Kolorado, gdzie pojawiał się ze swoją dziewczyną, 22-letnią modelką Camilą Morrone.

Orlando Bloom

Brytyjski aktor filmowy jest znany głównie z roli Legolasa z "Władcy Pierścieni", Parysa z "Troi" oraz Willa Turnera z filmowej serii "Piraci z Karaibów". Orlando Bloom w wolnym czasie preferuje szybką i ekstremalną jazdę na nartach oraz snowboardzie. Jak sam twierdzi w wywiadach, uprawiając te dyscypliny poszukuje chwil, w których może doświadczyć poczucia, że naprawdę życie. Jego skłonność do ryzyka doprowadziła go do złamania prawej nogi podczas jazdy na nartach oraz kontuzji nadgarstka w czasie zjeżdżania na desce snowboardowej. Celebryta często pojawia się zwłaszcza w ośrodku narciarskim Aspen.