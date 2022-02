Po przerwie Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz i King Szczecin wracają do gry w Energa Basket Lidze! Ciekawie zapowiadające się spotkanie w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Drużyna z Bydgoszczy miała ostatnio problemy z koronawirusem, przez co kilka spotkań tej ekipy zostało przełożonych. To też z pewnością będzie miało wpływ na formę sportową tej zespołu. King po raz ostatni grał 12 stycznia, ale akurat w przypadku tej drużyny może być to dobra sytuacja - pozwoliła pewnie na wyleczenie kilku kontuzji.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Asseco Arka Gdynia wygrała we Włocławku

Trener Arkadiusz Miłoszewski będzie mógł skorzystać z nowego zawodnika. Nieźle radzący sobie w WKS Śląsku Cyril Langevine przejdzie właśnie do Kinga, gdzie z pewnością otrzyma większą rolę. To efektownie grający środkowy, którego stać też na przyzwoitą obronę. Ciekawe będzie przyglądać się jego rywalizacji szczególnie z atletycznym Alanem Herndonem.

Sporo w tym spotkaniu może zależeć od tego, czy zdrowy będzie Malachi Richardson - to rewelacyjny strzelec, który potrafi trafiać trójki seryjnie. Ciekawe jak wypadnie w starciu z Rodem Camphorem. Na pewno warto będzie przyglądać się także starciom Jakuba Schenka z Andrzejem Plutą - być może obaj niedługo spotkają się również na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Transmisja meczu Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - King Szczecin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 17:20.

plk.pl