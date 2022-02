EBL: Enea Zastal pewnie pokonał Asseco Arkę

Nieźle spotkanie rozpoczął Novak Musić, ale gospodarze dość szybko opanowali sytuację, głównie dzięki Draganowi Apiciowi i Jarosławowi Zyskowskiemu. Asseco Arka zaczęła mieć problemy z przedostaniem się przez dobrze zorganizowaną obronę zielonogórzan. Na parkiecie po raz 700. w karierze pojawił się Filip Dylewicz i rozruszał atak gości. Po kontrze Przemysława Żołnierewicza po 10 minutach było jednak 23:15. W drugiej kwarcie ekipa trenera Olivera Vidina powoli powiększała przewagę. Po zagraniu 2+1 Paula Jacksona wynosiła ona już 13 punktów. Enea Zastal wszedł w odpowiedni rytm i zaczął kontrolować wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:31.

Drużyna trenera Milosa Mitrovicia w kolejnej części meczu włączyła się do gry. Dzięki zdecydowanie lepszej skuteczności Novaka Musicia oraz Adama Hrycaniuka w pewnym momencie zbliżyła się na zaledwie sześć punktów. Zaczął jednak odpowiadać na to ponownie Paul Jackson, który na chwilę uspokoił sytuację. Po 30 minutach było jednak tylko 61:54. W czwartej kwarcie obie drużyny miały spore problemy z konstruowaniem ataku i skutecznością, ale to po wsadzie Dragana Apicia gospodarze mieli 12 punktów przewagi. Asseco Arka już nie potrafiła wrócić do rywalizacji. Ostatecznie wicemistrzowie Energa Basket Ligi zwyciężyli 75:61.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Dragan Apić z 17 punktami i 9 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Novak Musić z 18 punktami i 5 asystami.

Mecz awansem z 28. kolejki: Enea Zastal BC Zielona Góra - Asseco Arka Gdynia 75:61 (23:15, 20:16, 18:23, 14:7).

Punkty:

Enea Zastal BC Zielona Góra: Dragan Apic 17, Jarosław Zyskowski 13, Paul Jackson 12, Przemysław Żołnierewicz 7, Krzysztof Sulima 6, David Brembly 5, Devoe Joseph 5, Nemanja Nenadic 4, Andy Mazurczak 4, Tony Meier 2.

Asseco Arka Gdynia: Novak Music 18, Bartłomiej Wołoszyn 11, Filip Dylewicz 11, Adam Hrycaniuk 8, Wojciech Tomaszewski 6, Jacobi Boykins 4, Dominik Wilczek 3, Marcin Kowalczyk 0, Adrian Bogucki 0.

