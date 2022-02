Jak wygląda logo igrzysk Pekin 2022?

Logo Igrzysk Olimpijskich - Pekin 2022

Zadanie stworzenia logo igrzysk w Pekinie zostało powierzone Lin Cunzhen. Artystka na co dzień wykładająca na Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, doskonale sobie z nim poradziła, łącząc w tym niewielkim symbolu wiele ważnych elementów. Co więc stanowiło jej inspirację? Podstawą dla olimpijskiego logo stał się chiński znak 冬 oznaczający po prostu zimę. Jest to więc doskonałe odniesienie do chińskiej kultury oraz tradycji tego kraju.



Górna część logo symbolizuje łyżwiarza, a dolna narciarza. Postaci te znajdują się w ruchu, co ma wskazywać na pełną pasji rywalizację uczestników olimpiady. Pomiędzy nimi znajdują się natomiast elementy przypominające wstęgi. Są one symbolem chińskich pasm górskich oraz olimpijskich obiektów sportowych, takich jak lodowiska czy trasy narciarskie. Lin Cunzhen chciała też, by logo zimowych igrzysk w Pekinie nawiązywało do faktu, iż ich termin zbiega się z obchodami chińskiego Nowego Roku.

Logo igrzysk Pekin 2022 - znaczenie kolorów

Symbolika logo nie kończy się oczywiście na jego kształcie. Podobnie, jak w przypadku każdych igrzysk olimpijskich znaczenie mają również wykorzystane w nim kolory. Jak mówi autorka logo, zastosowane w projekcie barwy również mają stanowić połączenie chińskiej tradycji z nowoczesnością, co w dużym stopniu charakteryzuje ten azjatycki kraj.

W logo igrzysk w Pekinie dominuje kolor niebieski. W oficjalnych komunikatach Pekiński Komitet Organizacyjny tłumaczył, iż ma on symbolizować nie tylko czystość kojarzonych z zimą śniegu i lodu, ale też nasze marzenia oraz nadchodzącą przyszłość. Oprócz tej barwy w logo zastosowano również elementy czerwone i żółte. Te kolory są z kolei związane bezpośrednio z flagą narodową gospodarza igrzysk. W Chinach są one symbolem pasji, witalności oraz młodości, które doskonale wpisują się przecież w charakter takiej imprezy, jaką są właśnie igrzyska olimpijskie.

Logo Igrzysk Paraolimpijskich - Pekin 2022

Lin Cunzhen była jednak odpowiedzialna nie tylko za stworzenie oficjalnego symbolu Olimpiady zimowej w Chinach. Artystka została również poproszona o zaprojektowanie logo paraolimpiady, która odbędzie się w Pekinie miesiąc później. Tym razem inspiracją dla Cunzhen stał się chiński znak 飞 oznaczający słowo latać. Opierające się na nim logo ma się nam kojarzyć ze sportowcem na wózku inwalidzkim. Symbol jest pełen dynamiki, dzięki czemu przywołuje na myśl zawodnika zmierzającego do mety.

Osoby zainteresowane graficzną stroną olimpiady z pewnością ucieszy również fakt, że dostępna jest cała seria oficjalnych oraz promocyjnych plakatów związanych z tą imprezą. Na plakatach oficjalnych znajduje się oczywiście logo igrzysk, ale także maskotki olimpiady. Warto też zwrócić uwagę na 11 plakatów promujących to wydarzenie, które są pracami wybranymi podczas konkursu zorganizowanego przez Komitet.