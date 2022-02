Jakie jest hasło igrzysk?

Igrzyska olimpijskie kojarzą się nam przede wszystkim ze sportową rywalizacją zawodników z całego świata. To impreza, która jest dla nich często najważniejsza w całej karierze. IO to wydarzenie z wielką tradycją, które wiąże się z określonymi wartościami. Starożytne igrzyska były powodem, dla którego przerywano wojny w imię celebracji braterstwa między narodami. Tradycją stało się tworzenie haseł, będących mottem poszczególnych IO. Jakie jest zatem hasło igrzysk w Pekinie w 2022 roku?

Hasło Zimowych Igrzysk Olimpijskich - Pekin 2022

"Razem dla wspólnej przyszłości" to oficjalne hasło Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich odbywających się w Pekinie w 2022 roku. Zostało ono wybrane podczas konsultacji, które były prowadzone w okresie od maja do września 2020 roku. W tym czasie chińskie uniwersytety miały możliwość przekazania swoich propozycji, których uzbierało się aż 79. Do ścisłego finału trafiło 11 haseł, z których następnie wybrano oficjalne motto igrzysk olimpijskich w 2022 roku.

Co zatem oznacza hasło "Razem dla wspólnej przyszłości"? Wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową tego wydarzenia, aby zapoznać się interpretacją motta stworzoną przez organizatora. Hasło ma więc przede wszystkim podkreślać potrzebę jedności i wspólnego wysiłku na rzecz pokoju, postępu oraz integralności świata. A są to przecież hasła, które z łatwością można powiązać z najważniejszymi wartościami Ruchu Olimpijskiego. Motto odnosi się także do podstawowych założeń stojących za organizacją igrzysk paraolimpijskich, takich jak integracja społeczna.

Organizatorzy podkreślają, że hasło "Razem dla wspólnej przyszłości" ma wskazywać na potrzebę współpracy wszystkich państw na rzecz lepszego jutra. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy cały świat zmaga się z trwającą pandemią Covid-19 oraz jej konsekwencjami.

Kontrowersje związane z hasłem igrzysk w Pekinie

Pełne wartościowego przekazu hasło Igrzysk w Pekinie wzbudziło niemałe kontrowersje na świecie. Powodem jest oczywiście polityka rządku Chin. Wiele osób uważa, że gospodarz imprezy nie wyznaje związanych z mottem wartości, takich jak pokój oraz poczucie wspólnoty. Można było się więc spodziewać, że wywoła to nie tylko falę negatywnych komentarzy, ale także działań ze strony rządów niektórych państw.

Jednym z nich są Stany Zjednoczone, które zadeklarowały dyplomatyczny bojkot Olimpiady w Pekinie. Taka decyzja jest związana z prześladowaniami religijnymi oraz zbrodniami na ludzkości, których Chiny miały się dopuścić wobec Ujgurów. Podobne działania zapowiedziała też Australia, która z kolei wskazuje na naruszenia praw człowieka w rejonie Sinciangu, a także na konflikt z Chinami związany z australijskim importem. Bojkot dyplomatyczny nie oznacza oczywiście, że amerykańscy i australijscy sportowcy nie wezmą udziały w Igrzyskach. W ramach tej formy sprzeciwu wobec polityki chińskiego rządu, w Pekinie nie pojawią się przedstawiciele władz USA i Australii.

Igrzyska olimpijskie w Pekinie a polityka

Choć z założenia Igrzyska Olimpijskie powinny być wolne od polityki, w praktyce tak niestety nie jest. Bojkot zbliżającej się imprezy w Pekinie przez niektóre Państwa jest tego najlepszym przykładem. Warto też podkreślić, że w odpowiedzi na takie działania, między innymi rządów USA i Australii, Władimir Putin udzielił władzom Chin swojego pełnego wsparcia. Argumentem prezydenta Rosji było to, iż nie można dopuścić do upolitycznienia sportu i ruchu olimpijskiego.

Chiny nie po raz pierwszy stykają się z tego typu krytyką przy okazji organizacji ważnych wydarzeń sportowych. W 2008 roku w Pekinie odbyły się również Letnie Igrzyska Olimpijskie, które zostały naznaczone licznymi protestami. Osoby sprzeciwiające się polityce Chin wobec Tybetu i Darfuru próbowały między innymi przerwać bieg sztafety olimpijskiej, a także zgasić płomień olimpijski. Jak zatem widać trudno jest obecnie oddzielić politykę od igrzysk, które powinny być świętem jedności i pokoju.