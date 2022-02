Liga Mistrzyń: Developres Rzeszów awansował do ćwierćfinału

Siatkarki Developres Rzeszów wygrały na wyjeździe z niemieckim zespołem Dresdner SC 3:0 (25:19, 25:22, 26:24) i zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Rzeszowianki przystępowały do środowego spotkania jako niepokonana drużyna w grupie A Ligi Mistrzyń. Choć spotkanie nie należało do najprostszych, to podopiecznym Stephane'a Antigi udało się utrzymać taki status. Developres wygrał 3:0, choć m.in. w trzeciej partii musiał bronić się przed piłką setową.

Developres ma więc pięć zwycięstw i jeszcze jeden mecz do rozegrania. W ostatniej kolejce Polki pojadą na spotkanie z Lokomotiwem Kaliningrad. Dresdner SC - Developres Rzeszów 0:3. Skrót meczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, PAP, Polsat Sport