Maskotki zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie to wzbudza przy okazji mnóstwo emocji związanych nie tylko z rywalizacją sportową zawodników z całego świata. Wiele osób czekało również na prezentację maskotki olimpiady w Chinach. Z pewnością nikogo nie dziwi fakt, iż jest nią urocza panda o imieniu Bing Dwen Dwen. Co powinni o niej wiedzieć wszyscy miłośnicy igrzysk? Oto garść najważniejszych informacji na jej temat.

Pekin 2022 - Bing Dwen Dwen maskotką zimowych igrzysk

Wbrew pozorom maskotki olimpijskie nie mają zbyt długiej tradycji. Po raz pierwszy tego typu symbol igrzysk został wykorzystany w 1968 roku, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbywających się we francuskim Grenoble. Tak naprawdę jednak nie był to znaczący element promocji tego wydarzenia, aż do roku 1980. To właśnie wtedy maskotką Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie został niedźwiedź Misza, który stał się faktycznym symbole olimpiady w Rosji. Misza uczestniczył w ceremoniach otwarcia i zamknięcia igrzysk, wzbudzając entuzjazm kibiców. Postać tę można było też znaleźć na wielu oficjalnych produktach promujących to wydarzenie.

Gospodarze olimpiady zazwyczaj decydują się na wybór maskotki reprezentującej, któreś ze zwierząt żyjących w danym kraju. Na takie posunięcie zdecydowali się też organizatorzy zbliżających się igrzysk w Pekinie. A z jakim zwierzątkiem nierozerwalnie kojarzą nam się Chiny? Oczywiście z pandami, które uwielbiają chyba wszyscy. Trudno się zatem dziwić, że to właśnie panda o imieniu Bing Dwen Dwen została ogłoszona oficjalną maskotką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Co oznacza Bing Dwen Dwen i co symbolizuje?

Imię olimpijskiej maskotki można przetłumaczyć jako kochające lód, zdrowe i urocze dziecko, co doskonale oddaje charakter zarówno samych pand, jak i zimowej olimpiady. Organizatorzy igrzysk w Pekinie podkreślają, że maskotka wydarzenia jest mistrzem we wszystkich zimowych dyscyplinach sportowych. Panda Bing Dwen Dwen nie boi się zimna i mrozu ponieważ została wyposażona w specjalny kombinezon wykonany z lodu, który ma być symbolem siły sportowców biorących udział w olimpijskiej rywalizacji.

Z oficjalnych komunikatów organizatorów igrzysk możemy się też dowiedzieć, co symbolizują poszczególne elementy tworzące maskotkę. Na przykład czerwone serce na lewej łapce pandy oznacza chińską gościnność. Futurystyczny kombinezon z lodu nawiązuje natomiast do ubioru astronautów i podkreśla tym sposobem postęp technologiczny Chin. Wokół szyi maskotki igrzysk znajdują się też kolorowe okręgi, które z jednej strony mają symbolizować tor łyżwiarski, a z drugiej współczesną szybką komunikację, która jest zasługą między innymi sieci 5G. Wydaje się więc, że organizatorzy zadbali o to, aby panda Bing Dwen Dwen reprezentowała wszystko, co jest dla Chin ważne.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - maskotka Paraolimpiady

Zimowe Igrzyska Olimpijskie to również Paraolimpiada, która odbędzie się w Pekinie w marcu 2022 roku. W związku z tym, iż jest to równie wielka i ważna impreza sportowa, musi mieć też swoją własną maskotkę. Shuey Rhon Rhon ma symbolizować dziecko latarniowe, które jest gotowe na to, aby przyjąć swoich przyjaciół z każdego zakątka świata.



Lampiony są obecne w tradycji Chin już od tysięcy lat. Są one również nierozerwalnie związane z obchodami chińskiego Nowego Roku, które mają miejsce w lutym 2022 roku. Jest to zatem okres, w którym odbywają się igrzyska. Nazwa oficjalnej maskotki Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w języku chińskim oznacza też przyjaźń, ciepło oraz odwagę i wytrwałość. Shuey Rhon Rhon ma być więc symbolem nadziei na to, że sytuacja osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie ulegnie poprawie.

Jak została wybrana maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich - Pekin 2022?

Projekty maskotek, które miały stać się symbolem igrzysk w Pekinie napływały do Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia z całego świata. W sumie nadesłano 5800 propozycji, które pochodziły z aż 35 państw. Spośród wszystkich tych projektów Komitet zdecydował się wybrać dwa, które dzisiaj reprezentują olimpiadę zimową w Pekinie.

Kiedy odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk Pekin 2022?

Ceremonia uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 została zaplanowana na piątek 4 lutego. Wydarzenie to ma się rozpocząć o 13:00 polskiego czasu i zgodnie z planem potrwa ok. 3 godzin.