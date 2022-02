Zamieszanie wokół nowego obuwia Polaków rozpoczęło się podczas pucharowego weekendu w Willingen. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu pierwszego konkursu indywidualnego Piotr Żyła i Stefan Hula zostali ukarani dyskwalifikacją. Przyczyną takiej decyzji były nieprzepisowe buty, z jakich mieli korzystać podopieczni Michala Dolezala.

Niedługo później okazało się, że dyskwalifikacja jest efektem skargi wniesionej przez niemiecką kadrę ze Stefanem Horngacherem na czele. Wówczas rozpętała się burza. Sztab reprezentacji Polski zapowiadał walkę o możliwość z korzystania nowych butów. W końcu do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich pozostawało raptem kilka dni.

Ostatecznie nic w tej sprawie się nie zmieni. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile w rozmowie ze Sport.pl zdecydowanie wykluczył dalsze używanie tego modelu obuwia. Włoch stwierdził, że nowe buty miały "poprawiać wysokość kroku w kombinezonie". To miało pozytywnie wpływać na aerodynamikę zawodników w czasie lotu.

Ponadto Pertile stwierdził, że aprobowaniem tego typu usprawnień sprzętu zajmuje się specjalna podkomisja FIS, do której wszystkie zmiany należy zgłaszać do 1 maja każdego roku. Co istotne, FIS miał pracować nad katalogiem "małych udoskonaleń sprzętowych". Nowinka wprowadzona przy butach polskich skoczków miałaby zaliczać się do tego katalogu. Niestety, wniosek Polaków w tej kwestii został odrzucony. Warto jednak dodać, że wnioski składane przez Niemców miały być akceptowane, mimo że katalog nie został jeszcze opublikowany.

Według informacji Sport.pl sztab reprezentacji Polski zrezygnował z dalszej walki i nie będzie protestował przeciwko decyzji federacji.

Skoczkowie rozpoczną zmagania w Pekinie 5 lutego. Polskę w Chinach będą reprezentowali Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula.

