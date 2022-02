Vanessa Bryant zostanie uhonorowana podczas tygodnia Super Bowl

Ceremonia odbędzie się 8 lutego w Beverly Hills w Kalifornii. 56. edycja Super Bowl zaplanowana została na 13 lutego w Inglewood, a w finale ligi futbolu amerykańskiego NFL zagrają drużyny Los Angeles Rams oraz Cincinnati Bengals.

Vanessa Bryant otrzyma nagrodę "Be Your Own Champion Award" za zaangażowanie w działalność założonej przez siebie fundacji Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Celem organizacji jest wspieranie niedocenianych dzieci znanych sportowców, które osiągają sukcesy, lecz pozostają w cieniu słynnych rodziców. Patronami fundacji są jej mąż i córka Gianna „Gigi” Bryant, którzy zginęli w katastrofie helikoptera.

W gronie czterech kobiet, które otrzymają wyróżnienie podczas imprezy towarzyszącej tygodniowi Super Bowl jest także Natalie White, wiceprezes koszykarskiego klubu Los Angeles Sparks z ligi WNBA.

Legendarny koszykarz Kobe Bryant zginął 26 stycznia 2020 roku w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Śmierć poniosła wtedy także m.in. jego córka Gianna. W trakcie 20-letniej kariery dwa razy został mistrzem olimpijskim (2008, 2012), pięciokrotnie triumfował w lidze NBA (2000-2002, 2009-2010), najlepszym graczem (MVP) finałów był uznany w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego - w 2008. Aż 18-krotnie wybierany był do Meczu Gwiazd. Przez cały okres zawodowych startów związany był z jednym klubem – Los Angeles Lakers.

MC, PAP