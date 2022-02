Zimowe igrzyska paraolimpijskie na sportowych antenach Polsatu

Po opóźnionych igrzyskach letnich w Tokio, kalendarz sportowy wraca do właściwego sobie rytmu. Zimowe paraigrzyska zgodnie z planem rozpoczną się 4 marca 2022.



Polskę reprezentować będzie 8 sportowców z niepełnosprawnością oraz 1 przewodnik. Nasi zawodnicy rywalizować będą w czterech dyscyplinach: paranarciarstwie biegowym, parabiathlonie, paranarciarstwie alpejskim oraz parasnowboardzie. Na ceremonii otwarcia, zgodnie z nową tradycją igrzysk, reprezentację Polski poprowadzi dwoje chorążych – alpejczyk Andrzej Szczęsny (Start Bielsko-Biała) oraz paranarciarka biegowa i biathlonistka, Iweta Faron (KS Obidowiec Obidowa). Oprócz nich na Igrzyskach w Pekinie zaprezentują się paranarciarze biegowi i parabiathloniści: Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim (PK „Podkarpacie”), Monika Kukla (AZS AWF Kraków), Krzysztof Plewa (Veloactiv Kraków) i srebrny medalista ostatnich MŚ w Lillehammer Witold Skupień (KS Obidowiec Obidowa). W paranarciarstwie alpejskim reprezentować nas będzie brązowy medalista z ostatnich igrzysk w Pjongczangu, Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała). Skład biało-czerwonych dopełnia nasz jedyny zawodnik w parasnowboardzie, Wojciech Taraba (Start Bielsko-Biała).



Są jeszcze szanse na powiększenie składu naszych zawodników w paranarciarstwie alpejskim – oczekujemy na ostateczne decyzje organizatorów w sprawie tzw. „dzikich kart”.



Jest mi niezmiernie miło, że będę mogła być chorążą, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie – mówiła Iweta Faron podczas konferencji prasowej. Jako przedstawicielka zawodników i zawodniczek na tej konferencji jestem w stanie zapewnić, że każdy z powołanych reprezentantów da z siebie 100, a nawet 110 procent. Trzymajcie za nas kciuki - dodała.



Dla Iwety Faron będą to drugie igrzyska – w swoim dobrym debiucie w Pjongczangu zajęła m.in. 8 miejsce w parabiathlonowym biegu średniodystansowym.



W tym roku transmisję z igrzysk paraolimpijskich przeprowadzi telewizja Polsat. O planach związanych z obecnością paraolimpijczyków na antenie mówiła przedstawicielka Polsatu, Karolina Szostak.



Na zasadzie wyłączności zaprezentujemy dwie edycje tej wyjątkowej dla sportu imprezy – Pekin 2022 i Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Paryż 2024 – mówiła Karolina Szostak.



– Chcemy zapewnić imprezie w Pekinie jak najlepszą ekspozycję na antenach Polsatu – przez 10 dni od 4 do 13 marca pokażemy wszystko to, co najlepsze w zimowym sporcie paraolimpijskim. Przedstawimy ponad 300 godzin przekazu telewizyjnego ze wszystkich aren tegorocznych Igrzysk. Planujemy kilkanaście godzin dziennie relacji. Szeroką ekspozycję zapewnimy też na naszych portalach internetowych - oznajmiła.



Skład polskiej reprezentacji paraolimpijskiej na xiii zimowe igrzyska paraolimpijskie Pekin 2022:





Narciarstwo biegowe i parabiathlon:

Iweta Faron (KS Obidowiec Obidowa)

Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim (PK Podkarpacie)

Monika Kukla (AZS AWF Kraków)

Krzysztof Plewa (Veloactiv Kraków)

Witold Skupień (KS Obidowiec Obidowa)

Paranarciarstwo alpejskie

Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała)

Andrzej Szczęsny (Start Bielsko-Biała)

Parasnowboard

Wojciech Taraba (Start Bielsko-Biała)

Transmisje zimowych igrzysk paraolimpijskich od 4 do 13 marca na sportowych antenach Polsatu.

MM, Polsat Sport, Informacja Prasowa