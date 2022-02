ATP w Pune: Kamil Majchrzak - Lorenzo Musetti. Transmisja TV i stream online

W ćwierćfinale turnieju ATP w Pune Kamil Majchrzak zmierzy się z 66. rakietą świata - Lorenzo Musettim. W razie awansu do półfinału Polak osiągnie życiowy sukces. Transmisja TV i stream online z meczu Kamil Majchrzak - Lorenzo Musetti, a także pozostałych ćwierćfinałów turnieju w Pune w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

W poprzedniej rundzie turnieju tenisistów na twardych kortach w Pune w Indiach, Majchrzak zwyciężył po dwóch zaciętych setach Francuza Quentina Halysa. Tym samym awansował do ćwierćfinału, a jego kolejnego rywala wyłonił mecz pomiędzy Włochem Lorenzo Musettim a Australijczykiem Aleksandarem Vukicem. Gorą po trzysetowym boju był Musetti i to on zagra z Polakiem o półfinał.

Będzie to pierwszy bezpośredni mecz na seniorskim poziomie pomiędzy dwoma utalentowanymi tenisistami. Sześć lat młodszy Włoch zajmuje aktualnie 66. miejsce w rankingu ATP i o 29 lokat wyprzedza Polaka. Majchrzak już na pewno awansuje jednak w prestiżowej klasyfikacji, a w razie wygranej z Musettim przesunie się na najwyższą lokatę w karierze. Do tej pory jego najlepszy rezultat to 83. miejsce we wrześniu 2019 roku.

- Będę musiał być gotowy na wszystko, bo mój rywal to wszechstronny tenisista. Spróbuję podyktować jak najtrudniejsze warunki, chcę grać po swojemu. Liczę, że znowu będę mógł liczyć na mój serwis - mówi Majchrzak.

Polak w razie wygranej sprawi niespodziankę, ale chyba nie takiego kalibru, jak w przypadku porażki Asłana Karacewa. Najwyżej rozstawiony w Pune Rosjanin przegrał już w swoim pierwszym meczu w Indiach, a jego pogromcą okazał się 166. na świecie Szwed Elias Ymer. Jakie ciekawe wydarzenia czekają nas w piątek?

Transmisja TV i stream online z meczu Kamil Majchrzak - Lorenzo Musetti, a także pozostałych ćwierćfinałów turnieju w Pune w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek spotkania Polaka z Włochem o 08:30 polskiego czasu.